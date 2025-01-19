Эти заболевания способны обостриться из-за застолий

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздничные застолья, как ни странно, могут принести не только радость, но и обострение хронических заболеваний. Об этом предупреждает врач-терапевт Ольга Корхова, слова которой приводит "Газета.Ru".

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Гипертония: особое внимание к давлению

Одной из групп риска являются люди с гипертонической болезнью. Переедание, чрезмерное употребление соленых блюд и алкоголя могут спровоцировать повышение артериального давления.

Чтобы избежать осложнений, гипертоникам следует регулярно измерять давление и не пропускать прием назначенных препаратов. "Пропуск дозы может привести к ухудшению состояния", — напоминает Корхова.

Диабет: контроль сахара

Люди с сахарным диабетом также подвержены риску. Праздничное изобилие сладостей и углеводов может вызвать резкие колебания уровня глюкозы в крови. Это грозит гипергликемией или гипогликемией — состояниями, которые могут быть опасны для жизни.

Заболевания ЖКТ и аллергии: что нужно учесть?

Тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует избегать тяжелой, жирной и острой пищи. Аллергикам важно заранее уточнять состав блюд и иметь под рукой антигистаминные препараты, чтобы избежать неприятных реакций.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

