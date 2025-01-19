Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром отмены курения: как пережить трудный период
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам
Почему собаки валяются в грязи и падали: инстинкты или проблемы
В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире
Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?

Отеки ног: причины, опасности и способы профилактики

3:12
Здоровье

Отеки ног — это не только дискомфорт, но и возможный сигнал серьезных проблем со здоровьем. Часто их связывают с большим количеством выпитой воды или чрезмерным употреблением соли, но у здорового человека такие факторы редко становятся причиной отеков. На самом деле, отеки нижних конечностей — это симптом, который может указывать на множество различных заболеваний.

Отёк ног после трансплантации сердца
Фото: Wikimedia Commons by Ryaninuk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отёк ног после трансплантации сердца

Основные причины отеков ног

Хроническая сердечная недостаточность

  • Проблемы с сердцем, включая инфаркт миокарда, артериальную гипертензию и кардиомиопатии, могут приводить к застою жидкости и образованию отеков.

Венозная недостаточность

  • Отеки могут быть связаны с варикозным расширением вен или заболеваниями глубоких вен. Внезапное появление отека, боли или покраснения ног требует срочного обращения к сосудистому хирургу.

Болезни лимфатических сосудов

  • Нарушение оттока лимфы может приводить к тугим отекам, особенно при воспалении лимфоузлов.

Идиопатические отеки

  • Они чаще встречаются у женщин и связаны с гормональными изменениями, например, перед менструацией или во время беременности.

Нарушение обмена веществ

  • Избыточный вес и повышенная нагрузка на ноги также способствуют отекам.

Травмы

  • Ушибы, переломы, ожоги и обморожения вызывают локальные отеки, которые мешают движению.

Как распознать отек

Чтобы определить наличие отека, надавите на кожу в области голени. Если остается ямка, которая не сразу расправляется, это признак периферического отека. Причиной может быть заболевание сердца, вен или лимфатических сосудов.

Какие врачи помогут

Не стоит полагаться на догадки и самолечение. Начните с визита к семейному врачу, который направит вас к узкому специалисту: кардиологу, сосудистому хирургу или эндокринологу.

Чем опасны отеки

Отеки без лечения могут привести к серьезным осложнениям, таким как трофические язвы и гангрена. Важно вовремя диагностировать причину и начать лечение/

Профилактика и советы

Двигайтесь чаще

  • Избегайте длительного сидения или стояния. Разминайтесь каждые 40 минут.

Выбирайте удобную обувь

  • Каблуки выше 5-6 см или полностью плоская подошва ухудшают кровоток и провоцируют застой.

Соблюдайте гигиену

  • Используйте резиновую обувь в бассейнах и аквапарках, чтобы избежать грибковых инфекций.

Контролируйте вес и питание

  • Избегайте чрезмерного употребления соли и соблюдайте баланс в рационе.

Укрепляйте сосуды

  • Регулярные посещения бассейна и упражнения, например, подъем на носки, помогут улучшить кровообращение.

Заключение

Отеки ног — это не просто временный дискомфорт, а сигнал, на который нужно обращать внимание. Правильный уход, профилактика и своевременное обращение к врачу помогут избежать серьезных последствий.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Обсудить
Сейчас читают
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Недвижимость
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Последние материалы
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире
Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?
Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю
Певица Слава раскрыла, почему она отказалась от звания заслуженной артистки России
Простое решение для творчества: магнитная краска в интерьере
7 ленивых пород кошек, которые станут вашим идеальным другом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.