Отеки ног: причины, опасности и способы профилактики

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отеки ног — это не только дискомфорт, но и возможный сигнал серьезных проблем со здоровьем. Часто их связывают с большим количеством выпитой воды или чрезмерным употреблением соли, но у здорового человека такие факторы редко становятся причиной отеков. На самом деле, отеки нижних конечностей — это симптом, который может указывать на множество различных заболеваний.

Фото: Wikimedia Commons by Ryaninuk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отёк ног после трансплантации сердца

Основные причины отеков ног

Хроническая сердечная недостаточность

Проблемы с сердцем, включая инфаркт миокарда, артериальную гипертензию и кардиомиопатии, могут приводить к застою жидкости и образованию отеков.

Венозная недостаточность

Отеки могут быть связаны с варикозным расширением вен или заболеваниями глубоких вен. Внезапное появление отека, боли или покраснения ног требует срочного обращения к сосудистому хирургу.

Болезни лимфатических сосудов

Нарушение оттока лимфы может приводить к тугим отекам, особенно при воспалении лимфоузлов.

Идиопатические отеки

Они чаще встречаются у женщин и связаны с гормональными изменениями, например, перед менструацией или во время беременности.

Нарушение обмена веществ

Избыточный вес и повышенная нагрузка на ноги также способствуют отекам.

Травмы

Ушибы, переломы, ожоги и обморожения вызывают локальные отеки, которые мешают движению.

Как распознать отек

Чтобы определить наличие отека, надавите на кожу в области голени. Если остается ямка, которая не сразу расправляется, это признак периферического отека. Причиной может быть заболевание сердца, вен или лимфатических сосудов.

Какие врачи помогут

Не стоит полагаться на догадки и самолечение. Начните с визита к семейному врачу, который направит вас к узкому специалисту: кардиологу, сосудистому хирургу или эндокринологу.

Чем опасны отеки

Отеки без лечения могут привести к серьезным осложнениям, таким как трофические язвы и гангрена. Важно вовремя диагностировать причину и начать лечение/

Профилактика и советы

Двигайтесь чаще

Избегайте длительного сидения или стояния. Разминайтесь каждые 40 минут.

Выбирайте удобную обувь

Каблуки выше 5-6 см или полностью плоская подошва ухудшают кровоток и провоцируют застой.

Соблюдайте гигиену

Используйте резиновую обувь в бассейнах и аквапарках, чтобы избежать грибковых инфекций.

Контролируйте вес и питание

Избегайте чрезмерного употребления соли и соблюдайте баланс в рационе.

Укрепляйте сосуды

Регулярные посещения бассейна и упражнения, например, подъем на носки, помогут улучшить кровообращение.

Заключение

Отеки ног — это не просто временный дискомфорт, а сигнал, на который нужно обращать внимание. Правильный уход, профилактика и своевременное обращение к врачу помогут избежать серьезных последствий.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

