Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон против недосыпа: сколько спать перед спортом, чтобы не навредить себе
Анастасия Волочкова рассказала, какие слова она говорит, отказывая мужчинам
Затопили соседей: как защитить себя от крупных расходов
Осторожно, Дружба! Диетолог предупреждает о рисках популярной каши советского времени
Подобрать декор для дома и избежать безвкусицы: советы для гармоничного интерьера
Кошечки древних людей — наука открыла доселе неизвестный вид карликовых кошек
Кошка и растения: как избежать битвы в вашем доме
Многослойность и потертости: создаем образ в стиле гранж
Как не забыть о коже зимой? 3 простых совета по использованию масок

Младенческие колики: простые решения для облегчения состояния ребенка

Здоровье

Младенческие колики — одна из самых частых причин визитов к педиатрам. Вопреки распространенному мнению, это состояние не всегда связано с заболеваниями, и, как правило, оно носит временный характер. Однако родителям важно понимать, что именно вызывает колики и какие методы могут облегчить страдания малыша.

младенец
Фото: ru.freepik.com by freepic.diller
младенец

Что такое младенческие колики

Колики проявляются у новорожденных в виде продолжительного плача, беспокойства и раздражительности, часто без явных причин. Обычно они начинаются на 3-4 неделе жизни и длятся до 3-4 месяцев. Особенности колик включают:

  • Ежедневные приступы, чаще всего в вечернее время.
  • Продолжительность от 30 минут и более.
  • Облегчение после стула или отхождения газов.
  • Беспокойное поведение ребенка (сучит ножками, пронзительный крик).

Важно отметить, что большинство малышей, страдающих от колик, не имеют других заболеваний и развиваются нормально.

Диагностика и тревожные симптомы

Диагноз ставится на основании клинической картины, и если колики сопровождаются отклонениями в состоянии здоровья, врач назначит дополнительные исследования, такие как анализ крови, УЗИ или копрологический анализ. Тревожные симптомы, которые требуют более тщательного обследования:

  • Высокая температура.
  • Отказ от еды.
  • Отсутствие стула или кровь в стуле.
  • Резкое снижение веса.
  • Отеки или судороги.

Если колики продолжаются после 5 месяцев, это повод обратиться к специалисту для исключения других заболеваний.

Причины младенческих колик

Младенческие колики могут быть вызваны множеством факторов, как физиологическими, так и связанными с условиями жизни. Среди них:

  • Незрелость пищеварительной и нервной систем ребенка.
  • Неправильное питание матери или перекармливание.
  • Вредные привычки матери, такие как курение.
  • Стрессовые ситуации и тревожность родителей.

Терапия младенческих колик

Большинство экспертов сходятся во мнении, что колики не требуют специального лечения. Основные усилия должны быть направлены на облегчение дискомфорта ребенка и поддержание психоэмоционального благополучия семьи. Родителям важно сохранять спокойствие и следовать рекомендациям педиатра. Успокоение родителей также способствует уменьшению колик у ребенка.

Что можно сделать

Для облегчения состояния можно использовать теплые компрессы, массаж или укладывание малыша на животик. Важно следить за режимом кормления, чтобы избежать перекармливания, а также учитывать возможные пищевые непереносимости у ребенка. При искусственном вскармливании важно подобрать подходящую смесь, а при грудном — исключить некоторые продукты из рациона матери.

Микробиом и пробиотики

Поддержка микробиома кишечника играет важную роль в лечении колик. Пробиотики, такие как бифидобактерии, могут помочь нормализовать микрофлору кишечника, улучшить моторные функции и снизить количество газов. Некоторые исследования показали, что пробиотики могут существенно сократить продолжительность плача у младенцев.

Заключение

Младенческие колики — это временное состояние, которое проходит с возрастом. Родители должны получать поддержку и информацию от врачей для того, чтобы облегчить страдания ребенка и предотвратить возможные осложнения. Важно также исключить другие заболевания, которые могут быть скрыты под маской колик.

Уточнения

Младе́нческая ко́лика - распространённый поведенческий синдром у детей возрастом от 2 недель до 4 месяцев жизни, характеризующийся приступами чрезмерно интенсивного и длительного плача.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Обсудить
Сейчас читают
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Недвижимость
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут Аудио 
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Еда и рецепты
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу Аудио 
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Новости спорта
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Последние материалы
Затопили соседей: как защитить себя от крупных расходов
Осторожно, Дружба! Диетолог предупреждает о рисках популярной каши советского времени
Подобрать декор для дома и избежать безвкусицы: советы для гармоничного интерьера
Кошечки древних людей — наука открыла доселе неизвестный вид карликовых кошек
Кошка и растения: как избежать битвы в вашем доме
Многослойность и потертости: создаем образ в стиле гранж
Как не забыть о коже зимой? 3 простых совета по использованию масок
Какие яблоки полезнее? Врач Мясников делится секретами
Ушной клещ у животных: признаки, которые нельзя игнорировать
Все о BB, CC и DD-кремах: что они могут и как их использовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.