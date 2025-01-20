Последствия экстремальных диет: как строгие ограничения в питании влияют на женское здоровье

4:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В погоне за стройностью многие люди прибегают к экстремальным диетам, исключая из рациона целые группы продуктов и ограничивая калории. Однако такие методы могут нанести серьёзный ущерб здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Овощной салат

Вместе с нутрициологом Мариной Сикальчук издание Maire Claire рассмотрело, какие риски таят в себе строгие диеты и как их избежать.

Снижение иммунитета и хроническая усталость. Белки — основа жизни, участвующая в восстановлении клеток, работе ферментов и гормонов, а также поддержании мышечной массы и иммунитета. Дефицит белков может привести к анемии, ослаблению иммунной системы и отёкам. Избыток белков также опасен: он может вызвать мочекаменную болезнь и ухудшить состояние костей. Важно соблюдать баланс и включать в рацион разнообразные источники белка: рыбу, мясо, яйца, молочные продукты, бобовые и орехи. Нарушения гормонального фона и репродуктивные проблемы. Жиры необходимы для нормальной работы мозга, нервной системы и регуляции гормонов. Они помогают усваивать жирорастворимые витамины и поддерживают обмен веществ, а также важны для здоровья репродуктивной системы. Недостаток жиров может вызвать гормональные сбои, нарушения менструального цикла и дефицит витаминов A, D, E и K. Многие ошибочно считают, что жиры приводят к лишнему весу. На самом деле избыток калорий, а не жиров, является причиной набора веса. Полезные жиры, такие как омега-3 и омега-6, помогают поддерживать здоровье и обеспечивают организм энергией. Лучшие источники жиров: лосось, авокадо, орехи и растительные масла. Проблемы с нервной системой и раздражительность. Ограничение углеводов — популярная, но вредная тактика. Углеводы — это основной источник энергии для мозга. Их недостаток может привести к упадку сил, ухудшению памяти и концентрации, а также к депрессивным состояниям. Кроме того, углеводы содержат важные витамины группы B, магний, железо и цинк, дефицит которых может вызвать проблемы с пищеварением и дисбаланс микрофлоры кишечника. Краткосрочные успехи и долгосрочные проблемы. Любая диета, основанная на дефиците калорий, неизбежно приводит к возврату веса после её завершения. Постоянные колебания массы тела негативно сказываются на обмене веществ, работе сердца и печени. Риски сердечно-сосудистых заболеваний. Диеты, богатые насыщенными жирами, повышают уровень "плохого" холестерина и риск развития атеросклероза. Это связано с тем, что избыток жиров способствует накоплению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Обострение хронических заболеваний. "Детокс" на соках — популярный метод, но он может быть опасным. За неделю можно сбросить до 5 кг, но это часто приводит к обострению гастрита, язвы желудка, панкреатита и сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание фруктозы и кислот в соках может нанести вред организму. Ослабление костной ткани. Недостаток жиров и белков может стать причиной остеопороза. Белки необходимы для формирования костной ткани, а жиры помогают усваивать витамины D и K. Их дефицит приводит к "заимствованию" кальция и фосфора из костей, что повышает риск переломов. Стресс и расстройства пищевого поведения. Жёсткие диеты вызывают стресс. Организм воспринимает дефицит калорий как угрозу и реагирует на это. Давление усиливается из-за социальных стандартов и цифр на весах. Это может привести к расстройствам пищевого поведения, чувству вины за "срывы" и эмоциональному истощению. Проблемы с кожей, волосами и ногтями. Нехватка витаминов и минералов отражается на внешнем виде. Кожа становится тусклой, волосы ломкими, а ногти слабыми. Организм лишается "строительных материалов" для регенерации тканей. Нарушения пищеварения. Жёсткие диеты часто приводят к проблемам с пищеварением: запорам, вздутию живота и дисбактериозу. Ограничение разнообразия продуктов нарушает баланс микрофлоры кишечника.

Экстремальные диеты могут быстро дать результат, но их последствия опасны для здоровья. Вместо этого стоит придерживаться сбалансированного рациона, избегать крайностей и формировать здоровые отношения с едой.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

