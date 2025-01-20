Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хинштейн о чиновнице в отпуске: надеюсь, в Индии она смотрит, как охраняют объекты культурного наследия
Убийство на Кутузовском: тело женщины нашли в брошенном «Запорожце», который принадлежит актеру Гоше Куценко
С начала года водителей-нарушителей в Новосибирске ждёт ДНК-регистрация
Секреты идеального тела: комплекс эффективных упражнений для пресса и ягодиц
Как эфирные масла делают блюда настоящими шедеврами
Как избавиться от запаха в холодильнике: проверенные методы
Три хобби, которые помогут вам достичь успеха
Планируете покупку автомобиля в 2025 году? Эти модели не стоит брать даже под пушечным выстрелом
В чем секрет очищения на масляной основе? Тренд для здоровой кожи

Последствия экстремальных диет: как строгие ограничения в питании влияют на женское здоровье

4:56
Здоровье

В погоне за стройностью многие люди прибегают к экстремальным диетам, исключая из рациона целые группы продуктов и ограничивая калории. Однако такие методы могут нанести серьёзный ущерб здоровью.

Овощной салат
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овощной салат

Вместе с нутрициологом Мариной Сикальчук издание Maire Claire рассмотрело, какие риски таят в себе строгие диеты и как их избежать.

  1. Снижение иммунитета и хроническая усталость. Белки — основа жизни, участвующая в восстановлении клеток, работе ферментов и гормонов, а также поддержании мышечной массы и иммунитета. Дефицит белков может привести к анемии, ослаблению иммунной системы и отёкам. Избыток белков также опасен: он может вызвать мочекаменную болезнь и ухудшить состояние костей. Важно соблюдать баланс и включать в рацион разнообразные источники белка: рыбу, мясо, яйца, молочные продукты, бобовые и орехи.
  2. Нарушения гормонального фона и репродуктивные проблемы. Жиры необходимы для нормальной работы мозга, нервной системы и регуляции гормонов. Они помогают усваивать жирорастворимые витамины и поддерживают обмен веществ, а также важны для здоровья репродуктивной системы. Недостаток жиров может вызвать гормональные сбои, нарушения менструального цикла и дефицит витаминов A, D, E и K. Многие ошибочно считают, что жиры приводят к лишнему весу. На самом деле избыток калорий, а не жиров, является причиной набора веса. Полезные жиры, такие как омега-3 и омега-6, помогают поддерживать здоровье и обеспечивают организм энергией. Лучшие источники жиров: лосось, авокадо, орехи и растительные масла.
  3. Проблемы с нервной системой и раздражительность. Ограничение углеводов — популярная, но вредная тактика. Углеводы — это основной источник энергии для мозга. Их недостаток может привести к упадку сил, ухудшению памяти и концентрации, а также к депрессивным состояниям. Кроме того, углеводы содержат важные витамины группы B, магний, железо и цинк, дефицит которых может вызвать проблемы с пищеварением и дисбаланс микрофлоры кишечника.
  4. Краткосрочные успехи и долгосрочные проблемы. Любая диета, основанная на дефиците калорий, неизбежно приводит к возврату веса после её завершения. Постоянные колебания массы тела негативно сказываются на обмене веществ, работе сердца и печени.
  5. Риски сердечно-сосудистых заболеваний. Диеты, богатые насыщенными жирами, повышают уровень "плохого" холестерина и риск развития атеросклероза. Это связано с тем, что избыток жиров способствует накоплению холестериновых бляшек на стенках сосудов.
  6. Обострение хронических заболеваний. "Детокс" на соках — популярный метод, но он может быть опасным. За неделю можно сбросить до 5 кг, но это часто приводит к обострению гастрита, язвы желудка, панкреатита и сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание фруктозы и кислот в соках может нанести вред организму.
  7. Ослабление костной ткани. Недостаток жиров и белков может стать причиной остеопороза. Белки необходимы для формирования костной ткани, а жиры помогают усваивать витамины D и K. Их дефицит приводит к "заимствованию" кальция и фосфора из костей, что повышает риск переломов.
  8. Стресс и расстройства пищевого поведения. Жёсткие диеты вызывают стресс. Организм воспринимает дефицит калорий как угрозу и реагирует на это. Давление усиливается из-за социальных стандартов и цифр на весах. Это может привести к расстройствам пищевого поведения, чувству вины за "срывы" и эмоциональному истощению.
  9. Проблемы с кожей, волосами и ногтями. Нехватка витаминов и минералов отражается на внешнем виде. Кожа становится тусклой, волосы ломкими, а ногти слабыми. Организм лишается "строительных материалов" для регенерации тканей.
  10. Нарушения пищеварения. Жёсткие диеты часто приводят к проблемам с пищеварением: запорам, вздутию живота и дисбактериозу. Ограничение разнообразия продуктов нарушает баланс микрофлоры кишечника.

Экстремальные диеты могут быстро дать результат, но их последствия опасны для здоровья. Вместо этого стоит придерживаться сбалансированного рациона, избегать крайностей и формировать здоровые отношения с едой.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Садоводство, цветоводство
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным Аудио 
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Садоводство, цветоводство
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая Аудио 
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Последние материалы
Муравьи против пробок: что учёные узнали о бесперебойном движении?
Лимон и паста: неожиданный дуэт для чистоты стиральной машины
История Китая под вопросом: мифы и факты о древней цивилизации
Ароматы, которые привлекут внимание: как парфюм влияет на соблазнение
Электромобили терпят крах, люди не хотят их покупать: почему к ним так растёт недоверие?
Глава МИД Германии выступила с дерзким предложением в адрес Путина: он должен отступить
Скиппинг как альтернатива бегу: как сжечь 1000 калорий, не выходя на улицу
Что будет с курсом доллара после инаугурации Трампа?
Владеющие газовым отоплением европейцы в панике: решение властей снова ударит по их бюджету
Оверсайз в одежде: как носить и оставаться стильной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.