Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни

Современность внесла свои коррективы абсолютно во всё и даже изменила среднюю продолжительность жизни, однако максимальную продолжительность жизни изменить невозможно, поскольку она определена генетически. Об этом рассказал онколог Александр Дзидзария в программе "ОК на связи!" в "Одноклассниках".
"Есть такая вещь, как предел Хейфлика. Это предел количества делений соматических клеток", — сказал специалист.
Он добавил, что в этом смысле организм животных устроен так же, как у людей. Дзидзария также дал несколько советов, что нужно делать, чтобы на долгие годы сохранить молодость и красоту. На внешность оказывает влияние ритм жизни. Очень важно высыпаться, а также правильно питаться. Особенно нужно обращать внимание на то, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество клетчатки, витамина D и витаминов группы B.
Максима́льная продолжи́тельность жи́зни — согласно классическому определению — максимальная возможная продолжительность жизни представителей определённой группы организмов.
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