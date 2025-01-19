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Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни

0:58
Здоровье

Современность внесла свои коррективы абсолютно во всё и даже изменила среднюю продолжительность жизни, однако максимальную продолжительность жизни изменить невозможно, поскольку она определена генетически. Об этом рассказал онколог Александр Дзидзария в программе "ОК на связи!" в "Одноклассниках".

Дуб в природном парке
Фото: commons.wikimedia.org by Maik Richter Fotografie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дуб в природном парке

"Есть такая вещь, как предел Хейфлика. Это предел количества делений соматических клеток", — сказал специалист.

Он добавил, что в этом смысле организм животных устроен так же, как у людей. Дзидзария также дал несколько советов, что нужно делать, чтобы на долгие годы сохранить молодость и красоту. На внешность оказывает влияние ритм жизни. Очень важно высыпаться, а также правильно питаться. Особенно нужно обращать внимание на то, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество клетчатки, витамина D и витаминов группы B.

Уточнения

Максима́льная продолжи́тельность жи́зни — согласно классическому определению — максимальная возможная продолжительность жизни представителей определённой группы организмов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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