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Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам

1:20
Здоровье

Если человек младше 60 лет ходит ночью в туалет не больше одного раза, это означает, что у него всё в порядке со здоровьем. Если же ночные походы в туалет случаются чаще, это повод всерьёз задуматься и провериться у врача.

Ночной двор
Фото: web.archive.org by данчик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ночной двор

Медсестра Давина Ричардсон в беседе с Daily Mail перечислила болезни, о которых говорит частое ночное мочеиспускание. К таким болезням относятся рак простаты, сердечные заболевания и сахарный диабет.

"Если позывы посетить туалет становятся чаще и сопровождаются ощущением сильной жажды, потерей веса и нечёткостью зрения, это может указывать на диабет", — сказала медсестра.

Также ночные походы в туалет могут говорить о том, что человек слишком злоупотребляет кофе и алкогольными напитками. Если человек замечает, что от его мочи идёт неприятный запах, а во время мочеиспускания появляется ощущение жжения, скорее всего, в его мочевыводящие пути занесена инфекция.

Для людей старше 60 лет более частое мочеиспускание по ночам уже не считается чем-то опасным, потому что антидиуретический гормон, предотвращающий обезвоживание, в пожилом возрасте уже вырабатывается в меньшем количестве, чем у молодых.

Уточнения

Мочеиспуска́ние (лат  mictio, uresis, urinatio; синонимы: деурина́ция, ми́кция) человека — процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём произвольного — у здоровых взрослых и детей, кроме младенцев, — периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал (уретру).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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