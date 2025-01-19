Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам

Если человек младше 60 лет ходит ночью в туалет не больше одного раза, это означает, что у него всё в порядке со здоровьем. Если же ночные походы в туалет случаются чаще, это повод всерьёз задуматься и провериться у врача.
Медсестра Давина Ричардсон в беседе с Daily Mail перечислила болезни, о которых говорит частое ночное мочеиспускание. К таким болезням относятся рак простаты, сердечные заболевания и сахарный диабет.
"Если позывы посетить туалет становятся чаще и сопровождаются ощущением сильной жажды, потерей веса и нечёткостью зрения, это может указывать на диабет", — сказала медсестра.
Также ночные походы в туалет могут говорить о том, что человек слишком злоупотребляет кофе и алкогольными напитками. Если человек замечает, что от его мочи идёт неприятный запах, а во время мочеиспускания появляется ощущение жжения, скорее всего, в его мочевыводящие пути занесена инфекция.
Для людей старше 60 лет более частое мочеиспускание по ночам уже не считается чем-то опасным, потому что антидиуретический гормон, предотвращающий обезвоживание, в пожилом возрасте уже вырабатывается в меньшем количестве, чем у молодых.
Мочеиспуска́ние (лат mictio, uresis, urinatio; синонимы: деурина́ция, ми́кция) человека — процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём произвольного — у здоровых взрослых и детей, кроме младенцев, — периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал (уретру).
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