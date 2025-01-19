Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек младше 60 лет ходит ночью в туалет не больше одного раза, это означает, что у него всё в порядке со здоровьем. Если же ночные походы в туалет случаются чаще, это повод всерьёз задуматься и провериться у врача.

Фото: web.archive.org by данчик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ночной двор

Медсестра Давина Ричардсон в беседе с Daily Mail перечислила болезни, о которых говорит частое ночное мочеиспускание. К таким болезням относятся рак простаты, сердечные заболевания и сахарный диабет.

"Если позывы посетить туалет становятся чаще и сопровождаются ощущением сильной жажды, потерей веса и нечёткостью зрения, это может указывать на диабет", — сказала медсестра.

Также ночные походы в туалет могут говорить о том, что человек слишком злоупотребляет кофе и алкогольными напитками. Если человек замечает, что от его мочи идёт неприятный запах, а во время мочеиспускания появляется ощущение жжения, скорее всего, в его мочевыводящие пути занесена инфекция.

Для людей старше 60 лет более частое мочеиспускание по ночам уже не считается чем-то опасным, потому что антидиуретический гормон, предотвращающий обезвоживание, в пожилом возрасте уже вырабатывается в меньшем количестве, чем у молодых.

Уточнения

Мочеиспуска́ние (лат mictio, uresis, urinatio; синонимы: деурина́ция, ми́кция) человека — процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём произвольного — у здоровых взрослых и детей, кроме младенцев, — периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал (уретру).

