Ортопед предупредил о рисках, к которым приводит плоскостопие

Плоскостопие — настолько распространённое явление, что многие не придают ему значение и не считают его проблемой, ведь с плоскостопием можно полноценно жить, оно никак не влияет на работу, увлечения, поездки и личную жизнь. Ортопед Михаил Игнатов объяснил в телеграм-канале "Доктор онлайн", почему на самом деле не стоит беспечно относиться к этому несерьёзному, казалось бы, дефекту.
По словам специалиста, плоскостопие может привести к растяжению заднего большеберцового сухожилия. В лучшем случае это грозит болью в стопах, в худшем — развитием отёков, артрита или разрывом сухожилия.
Игнатов рекомендует всем людям с плоскостопием обязательно обратиться к врачу, чтобы тот назначил физиотерапию, уколы стероидов или даже операцию, если случай слишком тяжёлый. Также при плоскостопии полезно носить специальные ортопедические стельки.
Плоскосто́пие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.
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