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Ортопед предупредил о рисках, к которым приводит плоскостопие

0:58
Здоровье

Плоскостопие — настолько распространённое явление, что многие не придают ему значение и не считают его проблемой, ведь с плоскостопием можно полноценно жить, оно никак не влияет на работу, увлечения, поездки и личную жизнь. Ортопед Михаил Игнатов объяснил в телеграм-канале "Доктор онлайн", почему на самом деле не стоит беспечно относиться к этому несерьёзному, казалось бы, дефекту.

Женщина подбирает камушки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подбирает камушки

По словам специалиста, плоскостопие может привести к растяжению заднего большеберцового сухожилия. В лучшем случае это грозит болью в стопах, в худшем — развитием отёков, артрита или разрывом сухожилия.

Игнатов рекомендует всем людям с плоскостопием обязательно обратиться к врачу, чтобы тот назначил физиотерапию, уколы стероидов или даже операцию, если случай слишком тяжёлый. Также при плоскостопии полезно носить специальные ортопедические стельки.

Уточнения

Плоскосто́пие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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