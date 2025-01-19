Ортопед предупредил о рисках, к которым приводит плоскостопие

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Плоскостопие — настолько распространённое явление, что многие не придают ему значение и не считают его проблемой, ведь с плоскостопием можно полноценно жить, оно никак не влияет на работу, увлечения, поездки и личную жизнь. Ортопед Михаил Игнатов объяснил в телеграм-канале "Доктор онлайн", почему на самом деле не стоит беспечно относиться к этому несерьёзному, казалось бы, дефекту.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подбирает камушки

По словам специалиста, плоскостопие может привести к растяжению заднего большеберцового сухожилия. В лучшем случае это грозит болью в стопах, в худшем — развитием отёков, артрита или разрывом сухожилия.

Игнатов рекомендует всем людям с плоскостопием обязательно обратиться к врачу, чтобы тот назначил физиотерапию, уколы стероидов или даже операцию, если случай слишком тяжёлый. Также при плоскостопии полезно носить специальные ортопедические стельки.

Уточнения

Плоскосто́пие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.

