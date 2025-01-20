Гулять или не гулять: можно ли выходить с ребёнком на улицу зимой при болезни

Когда ребенок заболевает, родители часто задаются вопросом, можно ли выходить с ним на улицу зимой. Педиатр "СМ-Клиника" для детей Евгения Малыгина советует учитывать состояние ребенка.
По словам врача, если у ребенка лёгкий насморк, заложенность носа и нет температуры, он бодр и активен, то можно выйти на свежий воздух. Однако стоит помнить, что на улице холодно, и ребенок может вспотеть и замерзнуть. Поэтому длительные прогулки лучше отложить до полного выздоровления.
При кашле необходимо исключить любые активности на холоде, так как кашель может усилиться. В этом случае лучше предложить ребенку спокойно погулять рядом с домом, пишет Газета.Ru.
"В случае, если у ребенка температура, слабость, самый разгар болезни, то конечно, на прогулку не захочет никто. Нагрузки, даже в виде обычной прогулки вокруг дома могут оказать негативное влияние на детский организм и процесс выздоровления", — сказала Малыгина.
Доктор уточнила, что в этом случае достаточно часто проветривать комнату и поддерживать оптимальную влажность воздуха для создания комфортных условий.
Важно ориентироваться на состояние ребенка, его желание погулять и активность. В период болезни предпочтительно исключить физическую активность на холоде и сократить время, проведенное на улице. Если соблюдать эти правила, зимняя прогулка принесет только пользу, добавила педиатр.
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