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Гулять или не гулять: можно ли выходить с ребёнком на улицу зимой при болезни

1:36
Здоровье

Когда ребенок заболевает, родители часто задаются вопросом, можно ли выходить с ним на улицу зимой. Педиатр "СМ-Клиника" для детей Евгения Малыгина советует учитывать состояние ребенка.

Зимняя прогулка
Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зимняя прогулка

По словам врача, если у ребенка лёгкий насморк, заложенность носа и нет температуры, он бодр и активен, то можно выйти на свежий воздух. Однако стоит помнить, что на улице холодно, и ребенок может вспотеть и замерзнуть. Поэтому длительные прогулки лучше отложить до полного выздоровления.

При кашле необходимо исключить любые активности на холоде, так как кашель может усилиться. В этом случае лучше предложить ребенку спокойно погулять рядом с домом, пишет Газета.Ru.

"В случае, если у ребенка температура, слабость, самый разгар болезни, то конечно, на прогулку не захочет никто. Нагрузки, даже в виде обычной прогулки вокруг дома могут оказать негативное влияние на детский организм и процесс выздоровления", — сказала Малыгина.

Доктор уточнила, что в этом случае достаточно часто проветривать комнату и поддерживать оптимальную влажность воздуха для создания комфортных условий.

Важно ориентироваться на состояние ребенка, его желание погулять и активность. В период болезни предпочтительно исключить физическую активность на холоде и сократить время, проведенное на улице. Если соблюдать эти правила, зимняя прогулка принесет только пользу, добавила педиатр.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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