Психолог объяснила, чем опасны покупки на маркетплейсах

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Делать покупки на маркетплейсах удобно, ведь можно никуда не выходить, за несколько минут просмотреть множество вариантов и выбрать что-то по своему вкусу, однако психолог Ляля Амаева объяснила в беседе с aif.ru, что покупки в интернете для некоторых людей становятся зависимостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Adamus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Предметы на столе

Удобность и доступность такого рода шоппинга приводит к тому, что люди начинают прибегать к этому способу без необходимости. Для них становится важен сам процесс покупки и ожидание товара. От этого зависит эмоциональное состояние человека. Таким образом он справляется с переживаниями и стрессом, а если в какой-то момент он не может позволить себе купить что-то на маркетплейсе, настроение моментально ухудшается.

"Маркетплейс становится не просто инструментом для приобретения нужных вещей, а главным фокусом в жизни", — сказала Амаева.

Психолог подчеркнула, что настроение не должно зависеть от шоппинга. Гораздо лучше добиваться гармонии с самим собой с помощью общения с близкими, хобби и спорта.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

