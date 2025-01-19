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Откройте для себя продукты, которые помогут быстрее похудеть

1:51
Здоровье

Когда дело доходит до похудения, многие люди ищут такие продукты, как батат и яйца, известные своей питательной ценностью. Однако есть и другие виды не менее действенных продуктов, которые часто остаются незамеченными теми, кто хочет похудеть. Добавление этих продуктов в рацион не только помогает разнообразить меню, но и существенно меняет рацион тех, кто стремится к более здоровому образу жизни.

Батат
Фото: freepik
Батат

В последнее время все больше людей интересуются здоровым образом жизни. Это связано с тем, что обработанные продукты все чаще содержат вредные для здоровья консерванты. Поэтому приобретение сбалансированной диеты и включение правильных продуктов в повседневную жизнь не только помогает похудеть, но и улучшает психическое состояние.

Включение в свой рацион кабачков, чечевицы, нута и семян чиа — отличный выбор. Эти продукты с низким содержанием калорий и богаты клетчаткой, белками и питательными веществами, способствуют насыщению и помогают похудеть.

Авокадо, натуральный йогурт и красные фрукты идеально подходят для перекусов и завтрака для тех, кто хочет питаться здоровой пищей и не набирать вес. Они являются источниками витаминов и пробиотиков, а также предлагают несколько вариантов их комбинирования.

Что касается напитков, то для похудения отлично подходят натуральные соки без сахара и зелёный чай. Зелёный чай, богатый антиоксидантами и обладающий термогенными свойствами, ускоряет обмен веществ и естественным образом сжигает калории. Включите эти продукты в свой рацион и наслаждайтесь их пользой для физического и психического здоровья.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
 

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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