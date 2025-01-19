Сколько красного мяса можно съедать за неделю без вреда для здоровья?

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красное мясо является предметом оживленных споров среди специалистов. Одни эксперты утверждают, что от него можно отказаться, в то время как другие рекомендуют не исключать его из своего рациона.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

По мнению врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, красное мясо играет важную роль в сбалансированном питании, однако ключевым моментом является умеренность в его потреблении, сообщает "Газета.ру".

Чрезмерное употребление такого мяса может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, так как оно содержит высокое количество насыщенных жиров, способных повысить уровень холестерина в крови.

Эксперт подчеркнул, что переработанное красное мясо, такое как копченое или жареное, представляет особую угрозу для здоровья. Эти продукты содержат канцерогены, что увеличивает риск развития рака толстой кишки.

Врач советует ограничить потребление красного мяса до 600 г в неделю и предпочтительно выбирать нежирные сорта. Евгений Белоусов также добавил, что важно включать в рацион растительный белок, включая семена, бобовые и орехи.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

