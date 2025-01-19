Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суеверия о рыжих кошках: как они влияют на нашу жизнь
Какие витамины нужны кошкам: секреты здоровья и долголетия
7 направлений, которые идеальны для зимнего отдыха
Оладьи получатся очень пышными, если вы будете их готовить именно так
Враги и друзья овощей: таблица совместимости для вашего сада
Вот как похудеть без диет и физических упражнений
Откройте для себя продукты, которые помогут быстрее похудеть
Какие авто до 1 млн рублей стали самыми востребованными
Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах

Сколько красного мяса можно съедать за неделю без вреда для здоровья?

1:14
Здоровье

Красное мясо является предметом оживленных споров среди специалистов. Одни эксперты утверждают, что от него можно отказаться, в то время как другие рекомендуют не исключать его из своего рациона.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

По мнению врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, красное мясо играет важную роль в сбалансированном питании, однако ключевым моментом является умеренность в его потреблении, сообщает "Газета.ру".

Чрезмерное употребление такого мяса может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, так как оно содержит высокое количество насыщенных жиров, способных повысить уровень холестерина в крови.

Эксперт подчеркнул, что переработанное красное мясо, такое как копченое или жареное, представляет особую угрозу для здоровья. Эти продукты содержат канцерогены, что увеличивает риск развития рака толстой кишки.

Врач советует ограничить потребление красного мяса до 600 г в неделю и предпочтительно выбирать нежирные сорта. Евгений Белоусов также добавил, что важно включать в рацион растительный белок, включая семена, бобовые и орехи.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Недвижимость
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Последние материалы
Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах
Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет
От вросших волос к красивой коже: 5 способов сделать ноги идеально гладкими
Сколько красного мяса можно съедать за неделю без вреда для здоровья?
Разморозка продуктов: привычка, которая может привести к отравлению
Россия готовит безвизовый режим для туристов из Китая
Стало известно, сколько Олег Газманов зарабатывает на одном концерте
10 минут этой тренировки и тело будет чувствовать себя моложе и здоровее
Что делать, если ваш попугай заболел: важные советы
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.