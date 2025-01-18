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Меньше — лучше: сколько шагов в день нужно для похудения

2:37
Здоровье

Задумывались ли вы, сколько шагов в день действительно необходимо для эффективного похудения? Долгое время считалось, что ежедневная норма — 10 000 шагов. Однако современные исследования опровергают эту цифру, утверждая, что для поддержания здоровья достаточно меньшего количества шагов.
Белновости

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Сколько шагов нужно для похудения?

Для тех, кто стремится сбросить лишний вес, рекомендуется проходить минимум 7 000 шагов в день. Это количество помогает поддерживать стройность и снижает риск набора лишних килограммов. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к перееданию, что негативно сказывается на фигуре.

Миф о 10 000 шагах

Интересно, что популярная рекомендация о 10 000 шагах в день возникла не из научных исследований, а из маркетинговой кампании японской компании Yamasa Clock в 1965 году. Они продвигали шагомер под названием "Manpo-kei", что переводится как "счетчик 10 000 шагов". Современные исследования показывают, что для улучшения здоровья достаточно проходить от 4 400 до 7 500 шагов в день, в зависимости от индивидуальных особенностей.

Преимущества ходьбы

Регулярная ходьба не только способствует снижению веса, но и улучшает общее состояние здоровья. Она помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить качество сна и даже продлить жизнь. Например, ежедневная 30-минутная быстрая ходьба может добавить до 1,4 лет жизни у женщин и до 2,5 лет у мужчин.

Рекомендации для начинающих

Если вы только начинаете увеличивать свою физическую активность, не стремитесь сразу достичь 7 000 шагов. Начните с комфортного для вас количества и постепенно увеличивайте нагрузку. Используйте приложения или фитнес-трекеры для отслеживания прогресса и мотивируйте себя небольшими достижениями.

Заключение

Хотя 10 000 шагов в день — популярная цель, для эффективного похудения и поддержания здоровья достаточно 7 000 шагов. Главное — регулярность и удовольствие от процесса. Начните с малого и постепенно увеличивайте нагрузку, прислушиваясь к своему организму.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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