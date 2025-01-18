Продукты для ясного ума: что стоит добавить в рацион

Наш мозг требует не только регулярных тренировок, но и качественного питания. Некоторые продукты содержат уникальные вещества, которые способствуют улучшению памяти, концентрации и замедляют возрастные изменения мозга. Вот несколько полезных рекомендаций.
Эта сладкая ягода содержит мощные антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от повреждений. Регулярное употребление малины снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Бета-каротин, присутствующий в моркови, оказывает мощное антиоксидантное действие, замедляя старение клеток мозга. Добавляйте морковь в салаты или употребляйте её в свежем виде, чтобы поддерживать здоровье мозга.
Цитрусовые, такие как апельсины, богаты флавоноидами. Эти соединения помогают улучшить когнитивные функции и укрепляют память. Один апельсин в день — отличная привычка для поддержания ясного ума.
Горький шоколад с высоким содержанием какао помогает улучшить память благодаря своим антиоксидантным свойствам. Но важно выбирать шоколад с минимальным количеством сахара и высоким содержанием какао-бобов.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.