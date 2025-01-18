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Продукты для ясного ума: что стоит добавить в рацион

1:29
Здоровье

Наш мозг требует не только регулярных тренировок, но и качественного питания. Некоторые продукты содержат уникальные вещества, которые способствуют улучшению памяти, концентрации и замедляют возрастные изменения мозга. Вот несколько полезных рекомендаций.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Малина: источник антиоксидантов

Эта сладкая ягода содержит мощные антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от повреждений. Регулярное употребление малины снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Морковь: замедление старения мозга

Бета-каротин, присутствующий в моркови, оказывает мощное антиоксидантное действие, замедляя старение клеток мозга. Добавляйте морковь в салаты или употребляйте её в свежем виде, чтобы поддерживать здоровье мозга.

Апельсины: флавоноиды для работы мозга

Цитрусовые, такие как апельсины, богаты флавоноидами. Эти соединения помогают улучшить когнитивные функции и укрепляют память. Один апельсин в день — отличная привычка для поддержания ясного ума.

Горький шоколад: вкусная поддержка памяти

Горький шоколад с высоким содержанием какао помогает улучшить память благодаря своим антиоксидантным свойствам. Но важно выбирать шоколад с минимальным количеством сахара и высоким содержанием какао-бобов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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