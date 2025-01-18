Уход за кожей: главные правила против морщин

Одним из эффективных способов ухода за кожей является самомассаж. Лёгкие поглаживания и похлопывания стимулируют кровообращение, усиливают впитывание косметических средств и помогают коже оставаться упругой. Регулярный массаж лица может значительно улучшить её состояние.
Компрессы — ещё один способ ухода, который легко внедрить в повседневную жизнь. Попробуйте:
Эти методы помогают тонизировать кожу, увлажнять её и бороться с признаками усталости.
В погоне за молодостью всегда важно помнить о безопасности. В Интернете можно встретить спорные рекомендации, такие как умывание уксусом для предотвращения морщин. Однако такой подход может привести к серьёзным ожогам кожи и слизистых. Это опаснее любых возрастных изменений.
Главное правило ухода за кожей — выбирать проверенные методы, которые не нанесут вреда вашему здоровью.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.