Уход за кожей: главные правила против морщин

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самомассаж для здоровья и красоты

Одним из эффективных способов ухода за кожей является самомассаж. Лёгкие поглаживания и похлопывания стимулируют кровообращение, усиливают впитывание косметических средств и помогают коже оставаться упругой. Регулярный массаж лица может значительно улучшить её состояние.

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Компрессы для освежения кожи

Компрессы — ещё один способ ухода, который легко внедрить в повседневную жизнь. Попробуйте:

ломтики сырого картофеля;

кусочки льда;

отвары трав;

растворы морской соли.

Эти методы помогают тонизировать кожу, увлажнять её и бороться с признаками усталости.

Осторожность прежде всего

В погоне за молодостью всегда важно помнить о безопасности. В Интернете можно встретить спорные рекомендации, такие как умывание уксусом для предотвращения морщин. Однако такой подход может привести к серьёзным ожогам кожи и слизистых. Это опаснее любых возрастных изменений.

Главное правило ухода за кожей — выбирать проверенные методы, которые не нанесут вреда вашему здоровью.