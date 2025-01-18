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Уход за кожей: главные правила против морщин

1:11
Здоровье

Самомассаж для здоровья и красоты

Одним из эффективных способов ухода за кожей является самомассаж. Лёгкие поглаживания и похлопывания стимулируют кровообращение, усиливают впитывание косметических средств и помогают коже оставаться упругой. Регулярный массаж лица может значительно улучшить её состояние.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Компрессы для освежения кожи

Компрессы — ещё один способ ухода, который легко внедрить в повседневную жизнь. Попробуйте:

  • ломтики сырого картофеля;
  • кусочки льда;
  • отвары трав;
  • растворы морской соли.

Эти методы помогают тонизировать кожу, увлажнять её и бороться с признаками усталости.

Осторожность прежде всего

В погоне за молодостью всегда важно помнить о безопасности. В Интернете можно встретить спорные рекомендации, такие как умывание уксусом для предотвращения морщин. Однако такой подход может привести к серьёзным ожогам кожи и слизистых. Это опаснее любых возрастных изменений.

Главное правило ухода за кожей — выбирать проверенные методы, которые не нанесут вреда вашему здоровью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Ниязов Аслан
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