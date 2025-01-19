Дополнительный сон после звонка будильника: польза или вред?

Учёные из Университета Нотр-Дам в США обнаружили, что частое досыпание может увеличивать частоту пульса в состоянии покоя. Это может указывать на потенциальные риски для здоровья сердечно-сосудистой системы и даже на вероятность развития диабета. По их мнению, короткий сон вызывает тревожность, которая влияет на сердечный ритм, сообщает информационное агентство "Кулик".
Исследователи из Суррейского университета в Великобритании предупреждают, что привычка досыпать может нарушить биологические часы организма. Мозг оказывается в состоянии неопределённости: тело уже проснулось, но всё ещё пытается заснуть. Это вызывает чувство усталости, которое может сохраняться в течение нескольких часов.
Однако шведские учёные предлагают более оптимистичный взгляд на проблему. По их мнению, дополнительное время в кровати не наносит серьёзного вреда и может быть полезно для людей, которые чувствуют сильную сонливость по утрам.
Тем не менее, психологи не соглашаются с этой точкой зрения. Российский специалист Анжелика Полина считает, что дремать после звонка будильника не рекомендуется. Она объясняет, что такой сон стимулирует выделение гормона сна мелатонина, что усиливает чувство усталости и делает пробуждение ещё более тяжёлым.
Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.
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