Дополнительный сон после звонка будильника: польза или вред?

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Нотр-Дам в США обнаружили, что частое досыпание может увеличивать частоту пульса в состоянии покоя. Это может указывать на потенциальные риски для здоровья сердечно-сосудистой системы и даже на вероятность развития диабета. По их мнению, короткий сон вызывает тревожность, которая влияет на сердечный ритм, сообщает информационное агентство "Кулик".

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Исследователи из Суррейского университета в Великобритании предупреждают, что привычка досыпать может нарушить биологические часы организма. Мозг оказывается в состоянии неопределённости: тело уже проснулось, но всё ещё пытается заснуть. Это вызывает чувство усталости, которое может сохраняться в течение нескольких часов.

Однако шведские учёные предлагают более оптимистичный взгляд на проблему. По их мнению, дополнительное время в кровати не наносит серьёзного вреда и может быть полезно для людей, которые чувствуют сильную сонливость по утрам.

Тем не менее, психологи не соглашаются с этой точкой зрения. Российский специалист Анжелика Полина считает, что дремать после звонка будильника не рекомендуется. Она объясняет, что такой сон стимулирует выделение гормона сна мелатонина, что усиливает чувство усталости и делает пробуждение ещё более тяжёлым.

Уточнения

Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

