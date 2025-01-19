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Ошибки в питании детей, которые чаще всего допускают родители: они приводят к набору веса

2:28
Здоровье

Здоровое питание — ключевой фактор долголетия. Это подтверждают исследования, которые изучали рацион долгожителей и выявили оптимальные пищевые привычки для здоровья и благополучия. Приучая детей к правильному питанию с раннего возраста, можно заложить основы для их долгой и здоровой жизни.

Ребёнок
Фото: commons.wikimedia.org by Avsar Aras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребёнок

Какие ошибки в питании детей чаще всего допускают родители?

Профессор биогеронтологии и директор Института долголетия USC Вальтер Лонго в беседе с итальянским изданием Vanityfair выделил несколько распространённых ошибок в питании детей. Одна из них — переизбыток белка. Часто родители не осознают, что дети потребляют в два раза больше белка, чем рекомендуется педиатрическими обществами. Это происходит из-за того, что дети едят мясные блюда в школе и дома, не учитывая свои реальные потребности.

Почему избыток белка вреден?

Белок влияет на факторы роста и резистентность к инсулину. Это может привести к избыточному весу и ожирению у детей. Белок не способствует похудению, а наоборот, может способствовать набору веса.

Ещё одна проблема c детским питанием в Италии — употребление макарон, хлеба, пиццы и картофеля в сочетании с белком. Эти продукты, богатые углеводами, в сочетании с малоподвижным образом жизни приводят к набору лишнего веса.

Как избежать набора веса?

Важно не только количество потребляемых калорий, но и их расход, напоминает Вальтер Лонго. Если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, это неизбежно приведёт к набору веса. Поэтому важно следить за балансом между потребляемыми и расходуемыми калориями.

Какие продукты следует включить в рацион?

Родители часто забывают о средиземноморской диете, которая включает в себя много овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. В прошлом эта диета была основным способом питания, но сейчас она практически не соблюдается. Однако именно она может стать основой для здорового питания, напомнил эксперт.

Крахмалы, бобовые и овощи должны составлять половину или две трети рациона. Это позволит обеспечить организм необходимыми питательными веществами и предотвратить набор лишнего веса.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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