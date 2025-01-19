Ошибки в питании детей, которые чаще всего допускают родители: они приводят к набору веса

Здоровое питание — ключевой фактор долголетия. Это подтверждают исследования, которые изучали рацион долгожителей и выявили оптимальные пищевые привычки для здоровья и благополучия. Приучая детей к правильному питанию с раннего возраста, можно заложить основы для их долгой и здоровой жизни.
Какие ошибки в питании детей чаще всего допускают родители?
Профессор биогеронтологии и директор Института долголетия USC Вальтер Лонго в беседе с итальянским изданием Vanityfair выделил несколько распространённых ошибок в питании детей. Одна из них — переизбыток белка. Часто родители не осознают, что дети потребляют в два раза больше белка, чем рекомендуется педиатрическими обществами. Это происходит из-за того, что дети едят мясные блюда в школе и дома, не учитывая свои реальные потребности.
Почему избыток белка вреден?
Белок влияет на факторы роста и резистентность к инсулину. Это может привести к избыточному весу и ожирению у детей. Белок не способствует похудению, а наоборот, может способствовать набору веса.
Ещё одна проблема c детским питанием в Италии — употребление макарон, хлеба, пиццы и картофеля в сочетании с белком. Эти продукты, богатые углеводами, в сочетании с малоподвижным образом жизни приводят к набору лишнего веса.
Как избежать набора веса?
Важно не только количество потребляемых калорий, но и их расход, напоминает Вальтер Лонго. Если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, это неизбежно приведёт к набору веса. Поэтому важно следить за балансом между потребляемыми и расходуемыми калориями.
Какие продукты следует включить в рацион?
Родители часто забывают о средиземноморской диете, которая включает в себя много овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. В прошлом эта диета была основным способом питания, но сейчас она практически не соблюдается. Однако именно она может стать основой для здорового питания, напомнил эксперт.
Крахмалы, бобовые и овощи должны составлять половину или две трети рациона. Это позволит обеспечить организм необходимыми питательными веществами и предотвратить набор лишнего веса.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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