Как омолодиться без уколов красоты: необычный способ появился в России

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лицо может стать морщинистым с заломами не только из-за возрастных изменений, но и из-за процессов, которые происходят во рту. От таких недостатков можно избавиться при помощи антивозрастной стоматологии. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

"Со временем зубная эмаль стирается, что ведёт к укорачиванию зубов и изменению прикуса. Из-за уменьшения объёма зубов и смещения нижней челюсти назад начинается проявление морщин вокруг рта, обвисание овала лица, углубление носогубных складок", — цитирует ее РИАМО.

Дмитрова добавила, что с возрастом зубы разрушаются от кариеса. Их нужно удалять. Пожелтевшая эмаль тоже прибавляет вам лишние годы.

Антивозрастная стоматология, как рассказала врач, направлена на улучшение качества зубов и формы лица без хирургического вмешательства.

"Виниры, изготавливаемые из фарфора или керамики, помогают восстановить длину зубов, благодаря этому получается "подтянуть" щеки, уменьшить носогубные морщины, сделать губы более упругими и устранить обвисший подбородок", -добавила Дмитрова.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.



