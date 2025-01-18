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Терапевт предостерегла россиян от ненормированного рабочего графика

1:01
Здоровье

В современной жизни у людей часто стирается грань между рабочим временем и временем для отдыха. Если у сотрудника слишком много задач и он не успевает выполнить их в офисе, ему приходится доделывать всё дома. Порой это затягивается до поздней ночи, и у человека не остаётся возможности просто отдохнуть.

Женщина на работе
Фото: commons.wikimedia.org by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на работе

Терапевт Екатерина Астафьева рассказала в передаче "Анамнез" на радио "Серебряный дождь", чем вреден ненормированный рабочий график. По словам специалиста, из-за такого образа жизни нарушаются биоритмы, слабеет иммунитет и истощается нервная система.

"Нельзя, приходя с работы, снова работать. Дома надо отдыхать, а не читать рабочие чаты. Важно соблюдать режим сна, ведь ночью организм должен отдыхать", — сказала Астафьева.

Она добавила, что сон должен длиться не менее восьми часов, но некоторым людям в силу особенностей организма требуется больше времени.

 

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, «жизнь» и ῥυθμός — rhythmos, «любое повторяющееся движение, ритм») — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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