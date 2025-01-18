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Александр Мясников раскрыл, почему так популярны антидепрессанты и чем их можно заменить

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Здоровье

Стресс — неотъемлемая часть современной жизни. Сложности на работе, огромное количество задач и проблем, переживания из-за личной жизни — всё это заставляет людей переживать и искать способы справиться с переживаниями. Врач Александр Мясников объяснил в беседе с NEWS.ru, что антидепрессанты стали для многих лёгким путём борьбы со стрессом.

Мужчина в офисе
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина в офисе

"Привычку все проблемы решать таблетками мы у людей выработали. Раньше был алкоголь, сейчас все изящно сидят на антидепрессантах. С подросткового возраста", — сказал Мясников.

Он добавил, что всегда можно найти более естественную альтернативу таблеток. Например, спорт и здоровый образ жизни обладают не менее бодрящим эффектом, чем антидепрессанты, пусть даже требуют больших усилий воли.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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