Александр Мясников раскрыл, почему так популярны антидепрессанты и чем их можно заменить

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс — неотъемлемая часть современной жизни. Сложности на работе, огромное количество задач и проблем, переживания из-за личной жизни — всё это заставляет людей переживать и искать способы справиться с переживаниями. Врач Александр Мясников объяснил в беседе с NEWS.ru, что антидепрессанты стали для многих лёгким путём борьбы со стрессом.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

"Привычку все проблемы решать таблетками мы у людей выработали. Раньше был алкоголь, сейчас все изящно сидят на антидепрессантах. С подросткового возраста", — сказал Мясников.

Он добавил, что всегда можно найти более естественную альтернативу таблеток. Например, спорт и здоровый образ жизни обладают не менее бодрящим эффектом, чем антидепрессанты, пусть даже требуют больших усилий воли.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

