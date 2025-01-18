Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При термической обработке овощи теряют часть витаминов, однако в некоторых случаях всё же полезнее именно варёные овощи. Гастроэнтеролог Владимир Пилипенко объяснил в беседе с aif.ru, кому следует отказаться от сырых овощей в пользу варёных.

Фото: commons.wikimedia.org by Кошелев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Варёные овощи

Варёные овощи лучше усваиваются и мягче для желудка. Это идеальная пища для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также они подходят некоторым пожилым людям, которым трудно пережёвывать жёсткую пищу.

Чтобы свести к минимуму потерю полезных веществ, желательно готовить овощи в скороварке. Пилипенко подчеркнул, что такие способы термической обработки, как жарка на сковороде или гриле, не полезны: из-за используемого масла увеличивается количество жира в блюде, и оно становится менее диетическим.

Кроме того, по словам специалиста, существуют такие овощи, которые полезнее в варёном виде абсолютно для всех людей. К примеру, это томаты.

"Содержание ликопина в термически обработанных томатах увеличивается за счёт уменьшения количества воды. Ликопин — это соединение, которое за счёт своих антиоксидантных свойств в случае регулярного употребления способно увеличивать защиту организма от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал врач.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

