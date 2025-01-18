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Реабилитолог рассказал, как подготовиться к катанию на коньках и лыжах

0:54
Здоровье

Перед тем как встать на коньки и лыжи, необходимо подготовить своё тело. Особенно это касается ног, поскольку именно они больше всего задействованы в этих видах спорта. Реабилитолог Владимир Преображенский рассказал Здоровью Mail, как нужно тренироваться в таком случае.

Коньки
Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Kleingeerts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коньки

Для того чтобы достичь большей выносливости, достаточно взять за правило ежедневно быстро ходить пешком. Это уже сама по себе хорошая подготовка, но не помешает также заниматься на тренажёрах. Лучше всего для такой тренировки подходят велотренажёр и беговая дорожка. Также можно заниматься на симуляционных тренажёрах.

Не стоит забывать и про мышцы живота: они тоже играют определённую роль во время катания на коньках и лыжах и помогают снять со спины напряжение, поэтому полезно качать пресс перед тем, как встать на лёд.

Уточнения

Коньки — это спортивный или прогулочный инвентарь, представляющий собой специализированные ботинки и прикрепляемые к ним неподвижные лезвия. Коньки используются для передвижения по льду.

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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