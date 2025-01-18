Реабилитолог рассказал, как подготовиться к катанию на коньках и лыжах

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед тем как встать на коньки и лыжи, необходимо подготовить своё тело. Особенно это касается ног, поскольку именно они больше всего задействованы в этих видах спорта. Реабилитолог Владимир Преображенский рассказал Здоровью Mail, как нужно тренироваться в таком случае.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Kleingeerts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коньки

Для того чтобы достичь большей выносливости, достаточно взять за правило ежедневно быстро ходить пешком. Это уже сама по себе хорошая подготовка, но не помешает также заниматься на тренажёрах. Лучше всего для такой тренировки подходят велотренажёр и беговая дорожка. Также можно заниматься на симуляционных тренажёрах.

Не стоит забывать и про мышцы живота: они тоже играют определённую роль во время катания на коньках и лыжах и помогают снять со спины напряжение, поэтому полезно качать пресс перед тем, как встать на лёд.

Уточнения

Коньки — это спортивный или прогулочный инвентарь, представляющий собой специализированные ботинки и прикрепляемые к ним неподвижные лезвия. Коньки используются для передвижения по льду.



Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.

