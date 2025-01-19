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Витамины, которые могут испортить ваш сон — не повторяйте эти ошибки

2:23
Здоровье

Витамины — важная составляющая здорового рациона, но не все знают, что их неправильное время приема может привести к побочным эффектам. Особенно это касается витаминов, которые люди часто принимают на ночь, не задумываясь о возможных последствиях.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Витамины группы B

Витамины этой группы очень полезны для здоровья нервной и кровеносной систем. Однако их влияние на активность мозга может стать причиной бессонницы, если их принимать перед сном. Эти витамины стимулируют активность мозга, что затрудняет засыпание. Поэтому специалисты рекомендуют принимать витамины группы B утром или во время обеда, чтобы избежать проблем со сном.

Витамин D

Этот витамин помогает поддерживать здоровье костей и иммунной системы, обладает антибактериальными свойствами. Однако если принимать витамин D вечером, это может нарушить выработку мелатонина — гормона сна, что приведет к бессоннице. Чтобы избежать таких проблем, витамин D лучше принимать утром.

Мультивитамины

Мультивитамины, как и другие витамины, лучше всего принимать утром или в обед. Прием их на ночь может повлиять на качество сна, нарушив его.

Витамин C

Витамин C имеет множество полезных свойств, включая поддержку иммунной системы, укрепление сосудов и улучшение состояния кожи. Тем не менее, его прием на ночь может привести к раздражению слизистой желудка, особенно если человек принимает его натощак. Также возможен риск рефлюкса — обратного движения содержимого желудка в пищевод и ротовую полость.

Кальций

Хотя кальций необходим для здоровья костей, его прием на ночь может вызвать ряд неприятных последствий. Он может снизить эффективность некоторых лекарств, например, антибиотиков или препаратов от гипертонии. Также кальций может нарушить усвоение других важных элементов, таких как железо, магний и цинк.

Витамины важны для поддержания здоровья, но чтобы они приносили только пользу, важно учитывать время их приема. Лучше всего принимать витамины утром или в обед, избегая вечернего приема, чтобы не нарушать качество сна и не создавать нагрузку на организм.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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