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Проблемы с желудком из-за салата: почему огурцы и помидоры — плохая идея

1:44
Здоровье

На первый взгляд, популярный салат из помидоров и огурцов кажется безобидным, полезным и вкусным. Мало кто задумывается о том, что сочетание этих овощей может принести неприятности для здоровья. Но оказывается, совместное употребление огурцов и помидоров не так уж безопасно.

Салат
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Что же в нём не так

Огурцы и помидоры имеют противоположные химические свойства. Огурцы — щелочной продукт, а помидоры — кислый. Когда эти овощи попадают в организм вместе, начинается химическая реакция, которая может привести к неприятным последствиям для пищеварительной системы. В итоге вы можете столкнуться с такими проблемами, как повышенное газообразование или даже атония кишечника.

Какие последствия для здоровья

После употребления огурцов с помидорами может возникнуть чувство тяжести в животе. Это связано с тем, что сочетание этих продуктов нарушает баланс кислотно-щелочного уровня в организме, создавая дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. В дальнейшем это может вызывать вздутие живота и метеоризм.

Лучше не рисковать

Чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется не смешивать эти два овоща в одном приёме пищи. Это не значит, что вам нужно полностью отказаться от помидоров и огурцов — просто ешьте их по отдельности, чтобы сохранить баланс в организме.

Помидоры и огурцы — два овоща, которые имеют высокую популярность, но их сочетание в одном блюде может привести к неприятным последствиям для пищеварения. Сохраняйте разнообразие в рационе, но не забывайте о совместимости продуктов.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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