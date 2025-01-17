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Доктор Мясников раскрывает неожиданные преимущества зелёного чая: что кроется за его целебными свойствами?

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Здоровье

Отношение к зелёному чаю варьируется: одни считают его непригодным для себя, в то время как другие не представляют жизни без этого напитка. Исследования японских и китайских учёных показали, что первую группу стоит пересмотреть свои взгляды, особенно женщинам.

Чай
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Зелёный чай способен способствовать снижению веса и даже уменьшению риска остеопороза. Хотя пока нет значительной доказательной базы, учёные из Японии и Китая провели ряд экспериментов, приведших к впечатляющим выводам.

Кроме того, доктор Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" подчеркнул, что зелёный чай обладает множеством удивительных целебных свойств.

"Напиток обладает достаточно выраженным противораковым действием. Особенно когда речь идет о здоровье яичников", — подчеркнул специалист.

Уточнения

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей.

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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