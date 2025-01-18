Гепатит А и свежие продукты: как избежать заражения?

Бананы, мандарины и другие фрукты, которые мы часто просто чистим, не моем, могут стать "переносчиками" серьезных заболеваний.
Гепатолог Галина Кожевникова предупредила о том, что кишечные инфекции способны сохраняться как на свежих, так и на замороженных фруктах. Это стало ясно после инцидента в Нидерландах, когда группа людей заразилась гепатитом А из-за употребления замороженной голубики. Возможные причины включают недостаточную гигиену со стороны работников или использование некачественной воды для полива растений.
Поэтому врач настоятельно рекомендует мыть не только свежие и замороженные фрукты и овощи, но также готовые к употреблению продукты, такие как зелень в упаковках и плоды с толстой кожурой.
"Если на пакете написано, что можно не мыть, этому не стоит доверять. Мы не знаем, чем мыли и как", — добавила собеседница "Национальной Службы Новостей".
Шкурки бананов и мандаринов рекомендуется мыть автоматически — как минимум под проточной водой, а лучше с предварительным замачиванием. Корнеплоды нуждаются в механической очистке с использованием щётки. Урожай, собранный на даче или дома, также требует тщательной обработки.
Гепати́т (греч. ἡπατῖτις, от ἥπαρ — печень) — воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.