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Гепатит А и свежие продукты: как избежать заражения?

1:19
Здоровье

Бананы, мандарины и другие фрукты, которые мы часто просто чистим, не моем, могут стать "переносчиками" серьезных заболеваний.

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Гепатолог Галина Кожевникова предупредила о том, что кишечные инфекции способны сохраняться как на свежих, так и на замороженных фруктах. Это стало ясно после инцидента в Нидерландах, когда группа людей заразилась гепатитом А из-за употребления замороженной голубики. Возможные причины включают недостаточную гигиену со стороны работников или использование некачественной воды для полива растений.

Поэтому врач настоятельно рекомендует мыть не только свежие и замороженные фрукты и овощи, но также готовые к употреблению продукты, такие как зелень в упаковках и плоды с толстой кожурой.

"Если на пакете написано, что можно не мыть, этому не стоит доверять. Мы не знаем, чем мыли и как", — добавила собеседница "Национальной Службы Новостей".

Шкурки бананов и мандаринов рекомендуется мыть автоматически — как минимум под проточной водой, а лучше с предварительным замачиванием. Корнеплоды нуждаются в механической очистке с использованием щётки. Урожай, собранный на даче или дома, также требует тщательной обработки.

Уточнения

Гепати́т (греч. ἡπατῖτις, от ἥπαρ — печень) — воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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