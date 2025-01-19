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Таблетки на заказ: как генетика меняет подход к лечению

2:52
Здоровье

Современная медицина все больше переходит от универсальных решений к персонализированному подходу, учитывающему генетические особенности каждого пациента. Этот подход не только повышает эффективность лечения, но и снижает вероятность побочных эффектов.

таблетки
Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
таблетки

От античности до современной фармакогенетики

Еще в древности люди замечали, что одни и те же вещества могут по-разному воздействовать на организм. Например, Пифагор отмечал, что не все переносят конские бобы, и связал это с наследственностью. В XX веке исследования подтвердили: непереносимость вызвана генетическим дефицитом фермента Г6ФД.

Фармакогенетика как наука оформилась в 1950-е годы, когда ученые начали связывать эффективность лекарств с генетическими факторами. Одним из ключевых инструментов стало изобретение ПЦР в 1983 году. Этот метод позволяет анализировать ДНК и прогнозировать реакцию организма на конкретные препараты.

Почему традиционные лекарства работают не всегда

Большинство лекарств разрабатываются для "усредненного" пациента, из-за чего они оказываются неэффективными для 38-75% людей. Персонализированный подход позволяет выделить тех, кому препарат действительно поможет, и избежать побочных реакций.

На фармакологический ответ влияют не только гены, но и возраст, пол, состояние печени и почек, а также образ жизни. Например, пожилые пациенты чаще сталкиваются с нежелательными эффектами из-за замедленного метаболизма лекарств.

Персонализированные лекарства: как это работает

Создание индивидуальных препаратов основано на биомаркерах — показателях, которые предсказывают эффективность или возможные побочные эффекты. Биомаркеры бывают клиническими (пульс, давление), биохимическими (уровень сахара, ферменты) и генетическими (определенные мутации в ДНК).

Особенно активно персонализированный подход применяется в онкологии, кардиологии и при лечении COVID-19. Например, для терапии антикоагулянтами уже используются генетические тесты, которые помогают точно подобрать дозировку.

Будущее медицины

Индивидуальные препараты, адаптированные под генетику пациента, — это не фантастика, а реальность ближайших лет. На основе биобанков ДНК, искусственного интеллекта и машинного обучения уже разрабатываются системы поддержки принятия решений.

Фармакогенетика не заменяет доказательную медицину, а становится ее частью. Это помогает врачам делать лечение точным, эффективным и безопасным.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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