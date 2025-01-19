Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этим можно заменить сладости, чтобы оставаться в форме
Уникальные советы, которые помогут вам безопасно передвигаться по зимним дорогам
Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина
Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа
В Сочи из-за шторма закрыты пляжи
Спор о гениальности: можно ли воспитать своего Месси в России?
ВТБ получил согласие на открытие филиала в Тегеране
Подмена реальности — с этой ложкой вам не нужна настоящая еда
Полезные привычки, которые сделают кожу сияющей, а волосы здоровыми

Вредно ли запивать пищу водой: научные доказательства против догм

3:10
Здоровье

Существует широко распространённое мнение, что питьё воды во время еды "гасит огонь пищеварения", разбавляет ферменты и мешает организму переваривать пищу. Однако научные данные говорят об обратном.

Яблочная вода
Фото: flickr.com by memoreks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочная вода

Важность воды для пищеварения

Пищеварение — сложный процесс, в котором вода играет ключевую роль. Она содержится в слюне и желудочном соке, помогая разлагать пищу на мелкие частицы, чтобы организм мог усвоить питательные вещества. Умеренное употребление воды, в том числе во время еды, наоборот, способствует пищеварению.

Что происходит, когда вы пьёте воду с едой

  • Вода не задерживается в верхней части желудка, а быстро проходит в нижний отдел и двенадцатиперстную кишку.
  • Она помогает транспортировать пищу через пищевод, размывает крупные куски пищи и облегчает доступ кислот и ферментов к её частицам.

Влияет ли вода на кислотность

Многие считают, что вода разбавляет желудочный сок, ухудшая переваривание. Но это не так. После приёма пищи кислотность (pH) желудочного сока естественным образом повышается, а затем постепенно снижается до нормального уровня. Приём разумного количества воды практически не влияет на этот процесс.

Исследования показывают, что вода, даже выпитая натощак, незначительно изменяет уровень кислотности желудка и быстро эвакуируется в кишечник.

Почему пить воду во время еды — нормально

  • Улучшает прохождение пищи: вода помогает транспортировать частицы пищи через пищевод и желудок.
  • Облегчает переваривание: жидкость помогает ферментам лучше взаимодействовать с пищей.
  • Улучшает комфорт: многие отмечают, что с водой легче глотать и чувствовать себя комфортно во время еды.

Как правильно пить воду с едой

  • Умеренность важна: не стоит выпивать литры воды за раз, особенно во время еды. Достаточно стакана, чтобы избежать перегрузки желудка.
  • Слушайте своё тело: жажда — лучший показатель того, что вашему организму нужна вода. Если вы привыкли запивать пищу и чувствуете себя комфортно, продолжайте это делать.

Развенчание мифов

  • Миф: Вода разбавляет ферменты и нарушает пищеварение.
  • Факт: Вода улучшает работу ферментов, помогая им взаимодействовать с пищей.
  • Миф: Пить воду сразу после еды вредно.
  • Факт: Вода не оказывает существенного влияния на кислотность или скорость переваривания.
  • Миф: Жидкость задерживается в желудке и мешает пищеварению.
  • Факт: Вода быстро эвакуируется в кишечник, не нарушая процессов пищеварения.
    Вывод

Пить воду во время еды, перед ней или после абсолютно безопасно и даже полезно. Главное — соблюдать меру. Если вы испытываете жажду, пейте воду и не беспокойтесь о мифах.

Ваш организм — сложная система, способная самостоятельно регулировать процессы пищеварения.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Обсудить
Сейчас читают
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Наука и техника
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Украшения 2025 года: не просто аксессуары, а стиль жизни
Красота и стиль
Украшения 2025 года: не просто аксессуары, а стиль жизни Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина
Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа
В Сочи из-за шторма закрыты пляжи
Вредно ли запивать пищу водой: научные доказательства против догм
Спор о гениальности: можно ли воспитать своего Месси в России?
ВТБ получил согласие на открытие филиала в Тегеране
Подмена реальности — с этой ложкой вам не нужна настоящая еда
Полезные привычки, которые сделают кожу сияющей, а волосы здоровыми
Чекап здоровья: важный шаг к долголетию или бесполезная трата денег
Приготовьте вкуснейший мандариновый джем, пока у них не закончился сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.