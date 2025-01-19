Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно пользоваться кухонной вытяжкой? Простые советы
Криптовалюта Трампа за сутки взлетела до 34,5 доллара
Нехватка сна: проверьте себя с помощью простого трюка
Уход за аквариумом: простой способ сохранить его красоту
Вы больше не захотите его варить в кастрюле: вкусный и рассыпчатый рис на гарнир в духовке
Актёр Виктор Логинов вспомнил, как поссорился с Лаймой Вайкуле на украинском телешоу
Дрессировка собак: как научить питомца защищать дом и имущество
Тревожные сигналы того, что вам нужен новый шампунь
Может ли травма родинки стать причиной меланомы: как избежать опасных последствий травмы

Психосоматика: болезни которые начинаются с мыслей

3:28
Здоровье

Идея о связи души и тела уходит корнями в античную философию. Уже Гиппократ, Платон и Аристотель утверждали, что здоровье человека зависит от его внутреннего состояния. Термин "психосоматика" был введен немецким врачом Хайнротом в 1818 году. Сегодня это направление играет важную роль в понимании многих заболеваний.

Грустная женщина
Фото: https://www.freepik.com
Грустная женщина

Что такое психосоматические заболевания

Психосоматические заболевания — это болезни, вызванные эмоциональными и психологическими проблемами. Они могут проявляться как нарушения работы внутренних органов и систем.

Считается, что основными причинами таких заболеваний являются подавленные эмоции, включая гнев, тревогу, зависть и чувство вины.

Примеры психосоматических заболеваний

  • Сердечно-сосудистая система: гипертония, ишемическая болезнь, инфаркты.
  • Желудочно-кишечный тракт: язвенная болезнь, колиты.
  • Нервная система: хронические головные боли, мигрени.
  • Кожа: псориаз, нейродермит.
  • Гинекология: предменструальный синдром, послеродовые депрессии.
  • Эндокринные нарушения: диабет, гормональные сбои.

Симптомы и диагностика

Психосоматику сложно отличить от соматических заболеваний. Часто проблема становится очевидной, если:

  • Традиционное лечение не помогает: симптомы временно исчезают, но возвращаются.
  • Есть сильные стрессы или травмы: пациент сталкивается с трудными жизненными ситуациями, влияющими на здоровье.
  • Повторяющиеся болезни: заболевания рецидивируют без видимых физиологических причин.

Диагностика требует участия психотерапевта и профильных врачей.

Почему возникает психосоматика

Подавленные эмоции играют ключевую роль. Негативные переживания, такие как страх, злость, печаль или чувство вины, находят выход через болезни.

Часто корень проблемы уходит в детство или семейные отношения. Например, частые простуды могут указывать на недостаток радости, а гастрит — на постоянное чувство тревоги или обреченности.

Лечение психосоматических заболеваний

  • Психотерапия: помогает выявить и устранить подавленные эмоции.
  • Медикаментозное лечение: используется для коррекции физиологических последствий заболевания.
  • Поддержка близких: эмоциональная помощь от семьи и друзей важна для восстановления.
  • Изменение образа жизни: устранение стресса, обретение новых увлечений и гармония в семье.

Кто в группе риска

Наиболее подвержены люди, привыкшие подавлять свои эмоции. Однако даже самые уравновешенные люди могут столкнуться с психосоматикой при сильных стрессах.

Особенно важно следить за состоянием детей и подростков, так как ранние проблемы могут перерасти в хронические болезни во взрослом возрасте.

Заключение

Психосоматика напоминает нам, что здоровье — это не только физическое состояние, но и отражение внутреннего мира. Своевременное обращение к врачу, работа с психологом и забота о душевном равновесии помогают избежать множества заболеваний и улучшить качество жизни.

Уточнения

Психосоматика (от др.-греч. ψυχή - душа и σῶμα - тело), психосоматическая медицина - направление в медицинской психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение, течение, исход соматических (телесных) заболеваний.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Садоводство, цветоводство
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Еда и рецепты
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Дрессировка собак: как научить питомца защищать дом и имущество
Тревожные сигналы того, что вам нужен новый шампунь
Запах страха — Sony раздвигает рамки VR-технологий прорывом в погружении в виртуальную реальность
Может ли травма родинки стать причиной меланомы: как избежать опасных последствий травмы
Стань стройным и спортивным: как не забросить тренировки?
Историческое поражение — Верховный суд США против Байдена
По протоколу — Байден предоставил Трампу самолет, для перелета в Вашингтон
Китайский вектор: Трамп нацелен на встречу с Си Цзиньпином вскоре после вступления в должность
Невозможный союз — The Guardian заявило о совместных усилиях Трампа и Байдена по урегулированию Ближнего Востока
Самый простой способ обновить кухонный гарнитур. Вам нужно только одно средство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.