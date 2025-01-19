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Может ли травма родинки стать причиной меланомы: как избежать опасных последствий травмы

3:32
Здоровье

Родинки, или пигментные невусы, есть практически у каждого человека. Они считаются доброкачественными новообразованиями и в большинстве случаев не опасны. Тем не менее, существует мнение, что травмирование родинки может привести к ее озлокачествлению и развитию меланомы. Давайте разберемся, насколько эти опасения оправданы.

Девушка с родинкой
Фото: https://www.freepik.com
Девушка с родинкой

Почему родинки становятся фактором риска

Риск развития меланомы увеличивается в следующих случаях:

  • Если на теле более 100 пигментных невусов.
  • Если имеются диспластические невусы (большие, неправильной формы, с неравномерной окраской).
  • При синдроме семейных атипичных невусов.
  • У обладателей врожденных меланоцитарных невусов (риск трансформации в меланому — до 5%).

Примечательно, что в 70-80% случаев меланома развивается в местах, где ранее кожа была неизмененной, и лишь 20-30% меланом возникают из доброкачественных невусов.

Влияет ли травма на развитие меланомы

Связь между травмой родинки и развитием меланомы до конца не доказана. Исследования на эту тему дали неоднозначные результаты:

  • В некоторых случаях у пациентов меланома появлялась после травмы невуса.
  • Другие исследования не выявили подобной закономерности.

Ученые предполагают, что травма может не быть прямой причиной, но способна:

  • Ускорить рост уже существующей опухоли.
  • Обратить внимание на меланому, которая уже начала развиваться.

Особый интерес вызывает связь травм с подногтевыми меланомами, поскольку ультрафиолетовое излучение через ногтевую пластину проникает слабо. Хотя травмы пальцев — обычное явление, меланомы под ногтями крайне редки.

Что говорят ученые

В 2000 году исследование в Германии показало, что большинство пациентов с меланомой не связывали её развитие с травмами. Аналогичный вывод сделали ученые из Болгарии в 2002 году: травмы могут повышать риск, но эта связь статистически незначима.

Эксперименты на рыбках данио-рерио в 2015 году показали, что повторяющиеся травмы ускоряют развитие меланом. Однако результаты этих экспериментов не могут быть полностью перенесены на человека.

Повод для осторожности

Современные исследования связывают хронические повреждения тканей с возможностью злокачественной трансформации. Механические травмы могут провоцировать воспалительные процессы, которые запускают активное деление клеток и регенерацию, создавая условия для мутаций.

Как минимизировать риск

Избегайте травмирования родинок. Если невус постоянно трется об одежду или повреждается при бритье, лучше проконсультироваться с врачом о его удалении.
Не трогайте родинки без необходимости.
При любых изменениях (увеличение размера, изменение формы или цвета, появление зуда, кровоточивости) обратитесь к дерматологу.

Заключение

Хотя однозначная связь между травмой родинки и развитием меланомы пока не доказана, осторожность оправдана. Родинки, особенно те, что подвержены постоянным повреждениям, лучше показать врачу. Это поможет избежать ненужных рисков и сохранить здоровье.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus - родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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