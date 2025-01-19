Может ли травма родинки стать причиной меланомы: как избежать опасных последствий травмы

Родинки, или пигментные невусы, есть практически у каждого человека. Они считаются доброкачественными новообразованиями и в большинстве случаев не опасны. Тем не менее, существует мнение, что травмирование родинки может привести к ее озлокачествлению и развитию меланомы. Давайте разберемся, насколько эти опасения оправданы.
Риск развития меланомы увеличивается в следующих случаях:
Примечательно, что в 70-80% случаев меланома развивается в местах, где ранее кожа была неизмененной, и лишь 20-30% меланом возникают из доброкачественных невусов.
Связь между травмой родинки и развитием меланомы до конца не доказана. Исследования на эту тему дали неоднозначные результаты:
Ученые предполагают, что травма может не быть прямой причиной, но способна:
Особый интерес вызывает связь травм с подногтевыми меланомами, поскольку ультрафиолетовое излучение через ногтевую пластину проникает слабо. Хотя травмы пальцев — обычное явление, меланомы под ногтями крайне редки.
В 2000 году исследование в Германии показало, что большинство пациентов с меланомой не связывали её развитие с травмами. Аналогичный вывод сделали ученые из Болгарии в 2002 году: травмы могут повышать риск, но эта связь статистически незначима.
Эксперименты на рыбках данио-рерио в 2015 году показали, что повторяющиеся травмы ускоряют развитие меланом. Однако результаты этих экспериментов не могут быть полностью перенесены на человека.
Современные исследования связывают хронические повреждения тканей с возможностью злокачественной трансформации. Механические травмы могут провоцировать воспалительные процессы, которые запускают активное деление клеток и регенерацию, создавая условия для мутаций.
Избегайте травмирования родинок. Если невус постоянно трется об одежду или повреждается при бритье, лучше проконсультироваться с врачом о его удалении.
Не трогайте родинки без необходимости.
При любых изменениях (увеличение размера, изменение формы или цвета, появление зуда, кровоточивости) обратитесь к дерматологу.
Хотя однозначная связь между травмой родинки и развитием меланомы пока не доказана, осторожность оправдана. Родинки, особенно те, что подвержены постоянным повреждениям, лучше показать врачу. Это поможет избежать ненужных рисков и сохранить здоровье.
Ро́динки (также невусы от лат. naevus - родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.