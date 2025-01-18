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Народные средства или врач: что действительно поможет при ячмене

2:05
Здоровье

Покраснение и отек века часто застают нас врасплох. Причиной этого может быть инфекция — золотистый стафилококк, хотя иногда воспаление возникает и по другим причинам. Но что на самом деле отличает ячмень от халязиона и как правильно с ними бороться?

Human eye iris 1
Фото: commons.wikimedia.org by Kamil Saitov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Human eye iris 1

Ячмень и халязион: как отличить

Симптомы этих состояний схожи: покраснение, зуд, боль, отек. Однако ячмень — это инфекционное воспаление сальной железы или луковицы ресницы, вызванное бактериями, чаще всего на фоне снижения иммунитета. Воспаление быстро развивается, а через пару дней гной выходит наружу, облегчая состояние.

Халязион, напротив, связан с закупоркой мейбомиевых желез из-за повышенной жирности кожи. Он не вызывает боли, но формирует плотный узелок в толще века, который может потребовать хирургического вмешательства.

Чего нельзя делать при ячмене

При ячмене важно избегать прикосновений к глазам, чтобы не усугубить инфекцию. Откажитесь от косметики и линз, а главное — не пытайтесь выдавить гнойник. Использование влажных компрессов также под запретом, так как это может вызвать осложнения. Лучший вариант — сухие теплые компрессы, которые облегчат симптомы.

Народные средства: помогают или нет

Народные методы, вроде прогревания солью или компрессов из чайной заварки, нередко применяются, но их эффективность не доказана. Заговоры, передающиеся от бабушек, скорее успокаивают, чем лечат. Чтобы избежать осложнений, стоит обратиться к врачу.

Как предотвратить ячмень

Профилактика включает соблюдение правил гигиены, своевременное лечение инфекций и укрепление иммунитета. Держите под рукой антисептик, чтобы быстро очистить руки, если придется трогать глаза.

Своевременная диагностика и лечение помогут быстро избавиться от ячменя и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Халя́зион или хала́зион, гра́дина (от др.-греч. χαλάζιον - градинка, узелок, затвердение) — хроническое (в отличие от ячменя) пролиферативное воспаление края века вокруг мейбомиевой железы и(или) железы Цейса .

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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