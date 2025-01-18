Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как одна мелкая деталь способна улучшить работу мотора — неожиданный метод
Елизавету Боярскую тронуло видео, на котором лебедь обнимает волонтёра
Терапевт предостерегла россиян от ненормированного рабочего графика
Зима не страшна: 8 простых правил, которые помогут сохранить здоровье кожи в холода
11 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий в новых регионах России
Как избавиться от жира на сковороде: советы, которые работают
Хотите кофе прямо с подоконника? Выращиваем кофейное дерево
Мурена с тёмной окраской: новый вид из эстуарных вод
Что избегать: культуры, неподходящие для посадки после петрушки

Клинический анализ крови: зачем он нужен и что показывает

2:51
Здоровье

Клинический анализ крови (ОАК) — это один из самых востребованных методов диагностики, который помогает выявить воспалительные процессы и оценить общее состояние организма. Разберёмся, что именно показывает этот анализ, когда его назначают и как интерпретировать результаты.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

ОАК и общий анализ: есть ли разница

На самом деле, эти термины равнозначны. Оба подразумевают подробное исследование состава крови, включая количество и соотношение различных клеток.

Когда нужно сдавать клинический анализ крови

ОАК может понадобиться в ряде случаев:

  • Плановое обследование: например, при диспансеризации.
  • Перед операцией: анализ помогает убедиться, что организм готов к вмешательству.
  • Инфекционные симптомы: температура, слабость, усталость.
  • Проблемы с кровью: например, подозрение на анемию, плохую свертываемость или внезапные синяки.
  • Хронические заболевания: для мониторинга динамики показателей.

Как правильно подготовиться

Голодание перед ОАК необязательно, если вы сдаёте только этот анализ. Однако, если кровь потребуется для других исследований, врач может порекомендовать отказаться от пищи или даже воды за 8-12 часов до анализа.

Основные показатели и их значение

  • Эритроциты (RBC): переносят кислород к тканям. Их повышение может указывать на нехватку кислорода (например, при курении), а снижение связано со стрессом или дефицитом питания.
  • Гемоглобин (HB): белок, доставляющий кислород. Низкий уровень свидетельствует о возможной анемии, высокий — о нарушениях кровообращения
  • Гематокрит (HCT): показывает, какую часть объёма крови составляют эритроциты.
  • Лейкоциты (WBC): защищают организм от инфекций. Их повышение сигнализирует о воспалении, а снижение может указывать на аутоиммунные или генетические патологии.
  • Тромбоциты (PC): отвечают за свёртываемость крови. Повышение может стать причиной тромбоза, а снижение — симптомом аутоиммунных заболеваний.

Почему важно проходить ОАК регулярно

Клинический анализ крови — это основа профилактики. Ежегодное обследование позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на их успешное лечение.

Заключение

ОАК — это простой и информативный способ следить за состоянием здоровья. Регулярная сдача анализа позволяет вовремя обнаруживать скрытые проблемы. Не забывайте консультироваться с врачом, чтобы интерпретировать результаты правильно и при необходимости скорректировать лечение.

Уточнения

О́бщий клини́ческий ана́лиз кро́ви (ОАК) - врачебный анализ, позволяющий оценить содержание гемоглобина в системе красной крови, количество эритроцитов, цветовой показатель, количество лейкоцитов, тромбоцитов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Обсудить
Сейчас читают
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Садоводство, цветоводство
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Последние материалы
Как одна мелкая деталь способна улучшить работу мотора — неожиданный метод
Елизавету Боярскую тронуло видео, на котором лебедь обнимает волонтёра
Терапевт предостерегла россиян от ненормированного рабочего графика
Зима не страшна: 8 простых правил, которые помогут сохранить здоровье кожи в холода
11 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий в новых регионах России
Клинический анализ крови: зачем он нужен и что показывает
Как избавиться от жира на сковороде: советы, которые работают
Хотите кофе прямо с подоконника? Выращиваем кофейное дерево
Мурена с тёмной окраской: новый вид из эстуарных вод
Что избегать: культуры, неподходящие для посадки после петрушки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.