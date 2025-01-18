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Аппендицит у ребенка: как распознать и что делать

3:49
Здоровье

Аппендицит у детей до 3-4 лет встречается редко, но его симптомы сложно отличить от других заболеваний, таких как пиелонефрит или кишечные инфекции. Что нужно знать родителям, чтобы вовремя выявить проблему и обратиться за помощью?

Ребёнок за ноутбуком
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребёнок за ноутбуком

Что такое аппендикс и зачем он нужен

Аппендикс — это небольшой отросток длиной 4-20 см, расположенный в нижней части брюшной полости справа. Хотя он не участвует в пищеварении, он выполняет важные функции, поддерживая микрофлору кишечника и иммунитет. Удаление аппендикса может повысить склонность к инфекционным заболеваниям, поскольку он действует как "кишечная миндалина".

Почему развивается аппендицит

Причины воспаления аппендикса могут быть различными:

  • Инфекции желудочно-кишечного тракта.
  • Воспаления в брюшной полости.
  • Закупорка аппендикса каловыми массами, глистами или новообразованиями.

Однако часто точная причина остаётся невыясненной.

Как распознать аппендицит у ребёнка

Симптомы аппендицита зависят от возраста.

У детей 2-3 лет

  • Малыши становятся вялыми, сонливыми, отказываются от еды и привычных занятий. Температура может подниматься до 38-40 °C. Ребёнок не всегда может указать, где болит, но попытка поднять его или подтянуть правую ножку к животу вызывает сопротивление.

У детей 4-7 лет и старше

  • Дети этого возраста способны показать место боли, обычно в правой нижней части живота. Проблему могут сопровождать рвота, расстройства стула, температура до 38,5-39 °C. Ребёнок часто лежит на левом боку, поджимая ноги, отказывается от еды, а прикосновения к животу вызывают сильный дискомфорт.

Диагностика аппендицита

Для подтверждения диагноза врач может назначить:

  • Общий анализ крови для выявления повышенного уровня лейкоцитов.
  • Анализ мочи для исключения инфекций мочевыводящих путей.
  • УЗИ или компьютерную томографию для визуальной оценки состояния органов.

До осмотра медицинского специалиста нельзя давать ребёнку обезболивающие, прикладывать лёд или грелку, так как это может изменить клиническую картину.

Лечение аппендицита

На сегодняшний день аппендицит лечат двумя основными способами:

Лапароскопия

  • Метод предполагает несколько небольших надрезов. Через один вводят камеру для наблюдения, через другие удаляют аппендикс. Этот способ менее травматичен, оставляет минимальные шрамы и позволяет быстрее восстановиться.

Лапаротомия

  • Открытая операция, которая выполняется через один большой разрез. Этот метод применяют в сложных или экстренных случаях.

В некоторых ситуациях, особенно на начальной стадии воспаления, врачи могут назначить лечение антибиотиками вместо операции.

Период восстановления

После лапароскопической операции детям требуется ограничить физическую активность на 3-5 дней, а после лапаротомии — на 10-14 дней. В большинстве случаев особые диеты или изменения в образе жизни не требуются.

Заключение

Аппендицит — это состояние, которое требует немедленного обращения к врачу. Знание его симптомов поможет вовремя распознать проблему и избежать осложнений. Лечение и восстановление подбираются индивидуально, поэтому всегда консультируйтесь с врачом, чтобы выбрать лучший подход для вашего ребёнка.

Уточнения

Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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