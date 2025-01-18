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Почему кардиологи не доверяют тонометрам на запястье: как выбрать идеальный тонометр и не пожалеть о покупке

2:54
Здоровье

Измерение артериального давления — это простая, но важная процедура, которая помогает следить за здоровьем сердца и сосудов. Однако многие совершают ошибки при проведении измерений, что приводит к искаженным результатам. Как избежать неточностей? Делимся рекомендациями от кардиолога Софьи Есевой.

Давление
Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Давление

Почему важно измерять давление правильно

Согласно исследованиям, нарушения в технике измерения давления могут завышать показатели на 1-10 мм рт. ст. Это способно привести к ошибочным выводам: человек может подумать, что у него гипертония, и начать принимать препараты, которые ему не нужны.

Правильный подход позволяет избежать подобных ситуаций и получить точные данные о состоянии здоровья.

Правила измерения давления

  • Спокойствие перед процедурой: перед измерением следует отдохнуть, не есть, не пить кофе или алкоголь и не курить за 30 минут. Просто посидите спокойно 5 минут.
  • Правильное положение тела: сядьте ровно, оперевшись спиной на стул. Ноги не скрещивайте, а ступни поставьте на пол. Руку расположите на уровне сердца, ладонью вверх.
  • Манжета на голую руку: наденьте манжету на руку так, чтобы она была на 2 см выше локтевого сгиба и плотно прилегала к коже. Под манжетой не должно быть одежды.
  • Два измерения подряд: проведите два измерения с интервалом 2-3 минуты, оставаясь в сидячем положении.
  • Среднее значение: рассчитайте средний показатель из двух измерений и запишите данные.

Например, если первое измерение показало 146/98, а второе — 132/80, среднее будет 139/89.

Как выбрать тонометр

Для домашнего использования лучше подойдет автоматический или полуавтоматический тонометр с манжетой для плеча. Устройства на запястье менее точны, так как их показатели сильно зависят от положения руки и расположения артерий.

Зачем нужен дневник давления

Ведение дневника давления помогает врачам оценить динамику состояния. Его следует заполнять:

  • За 2-3 недели до приема у кардиолога или терапевта.
  • После постановки диагноза гипертонии.
  • При изменении схемы лечения.

Записывайте все измерения, указывая дату и время, чтобы предоставить врачу полную картину.

Заключение

Соблюдение простых правил при измерении давления помогает избежать ошибок и правильно оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Это важный шаг для поддержания здоровья и корректного лечения.

Уточнения

Тонометр (греч. τόνος - "напряжение" и μετρέω - "измерять"): медицинский диагностический прибор для измерения артериального (сфигмоманометр) или внутриглазного давления.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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