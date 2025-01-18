Почему кардиологи не доверяют тонометрам на запястье: как выбрать идеальный тонометр и не пожалеть о покупке

Измерение артериального давления — это простая, но важная процедура, которая помогает следить за здоровьем сердца и сосудов. Однако многие совершают ошибки при проведении измерений, что приводит к искаженным результатам. Как избежать неточностей? Делимся рекомендациями от кардиолога Софьи Есевой.
Согласно исследованиям, нарушения в технике измерения давления могут завышать показатели на 1-10 мм рт. ст. Это способно привести к ошибочным выводам: человек может подумать, что у него гипертония, и начать принимать препараты, которые ему не нужны.
Правильный подход позволяет избежать подобных ситуаций и получить точные данные о состоянии здоровья.
Например, если первое измерение показало 146/98, а второе — 132/80, среднее будет 139/89.
Для домашнего использования лучше подойдет автоматический или полуавтоматический тонометр с манжетой для плеча. Устройства на запястье менее точны, так как их показатели сильно зависят от положения руки и расположения артерий.
Ведение дневника давления помогает врачам оценить динамику состояния. Его следует заполнять:
Записывайте все измерения, указывая дату и время, чтобы предоставить врачу полную картину.
Соблюдение простых правил при измерении давления помогает избежать ошибок и правильно оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Это важный шаг для поддержания здоровья и корректного лечения.
Тонометр (греч. τόνος - "напряжение" и μετρέω - "измерять"): медицинский диагностический прибор для измерения артериального (сфигмоманометр) или внутриглазного давления.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.