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Напиток, который запускает расщепление жиров

1:43
Здоровье

Чайный гриб: секрет уменьшения жиров в организме

Чайный гриб, давно известный своими пробиотическими свойствами, может стать союзником в борьбе с жировыми отложениями. Учёные из Университета Северной Каролины обнаружили, что микробы, содержащиеся в этом напитке, способны влиять на метаболизм, имитируя эффекты голодания. 

лимонад
Фото: commons.wikimedia.org by Prasad SR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
лимонад

Как микробы чайного гриба воздействуют на организм

В рамках эксперимента специалисты изучали влияние микробов из чайного гриба на метаболизм червя-нематоды C. elegans. Они выявили, что бактерии и дрожжи из напитка:

  • Колонизируют кишечник.
  • Активируют изменения в экспрессии генов, связанных с метаболизмом жиров.
  • Стимулируют выработку белков, которые расщепляют жиры.
  • Снижают производство белков, ответственных за синтез жиров.

Эти изменения приводят к уменьшению запасов жировых клеток и улучшению общего состояния организма.

Возможное влияние на человека

Хотя исследование проводилось на модельных организмах, учёные полагают, что пробиотики чайного гриба способны оказывать аналогичное воздействие и на людей. Дрожжи и бактерии могут запускать изменения в метаболизме жиров, помогая улучшить обмен веществ и снизить вес.

Заключение

Чайный гриб — это не просто напиток, а потенциальный инструмент для поддержки метаболизма и сжигания жиров. Несмотря на необходимость дальнейших исследований для изучения его действия на человеческий организм, включение чайного гриба в рацион уже сейчас может принести пользу для здоровья.

Уточнения

Ча́йный гриб - обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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