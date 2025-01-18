Напиток, который запускает расщепление жиров

Чайный гриб, давно известный своими пробиотическими свойствами, может стать союзником в борьбе с жировыми отложениями. Учёные из Университета Северной Каролины обнаружили, что микробы, содержащиеся в этом напитке, способны влиять на метаболизм, имитируя эффекты голодания.
Как микробы чайного гриба воздействуют на организм
В рамках эксперимента специалисты изучали влияние микробов из чайного гриба на метаболизм червя-нематоды C. elegans. Они выявили, что бактерии и дрожжи из напитка:
Эти изменения приводят к уменьшению запасов жировых клеток и улучшению общего состояния организма.
Возможное влияние на человека
Хотя исследование проводилось на модельных организмах, учёные полагают, что пробиотики чайного гриба способны оказывать аналогичное воздействие и на людей. Дрожжи и бактерии могут запускать изменения в метаболизме жиров, помогая улучшить обмен веществ и снизить вес.
Заключение
Чайный гриб — это не просто напиток, а потенциальный инструмент для поддержки метаболизма и сжигания жиров. Несмотря на необходимость дальнейших исследований для изучения его действия на человеческий организм, включение чайного гриба в рацион уже сейчас может принести пользу для здоровья.
Ча́йный гриб - обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.