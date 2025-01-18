Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен

Курение и использование электронных сигарет значительно повышают вероятность развития эректильной дисфункции (ЭД) — состояния, при котором мужчина не может поддерживать эрекцию для полноценного полового акта. Эта проблема может возникнуть даже у молодых мужчин, и основная причина кроется в пагубном воздействии никотина на сосуды.
Во время курения сигареты выделяются тысячи химических веществ, более 250 из которых оказывают вредное воздействие на организм. Никотин особенно опасен, поскольку:
Эти изменения ведут к ухудшению кровообращения, из-за чего половой орган не может наполняться кровью должным образом, теряет твердость и функциональность.
Использование электронных сигарет и курение кальяна также увеличивают риск ЭД. Никотин, содержащийся в жидкостях для вейпов и табаке для кальяна, оказывает аналогичное действие на сосуды. Исследования показывают, что курение любых табачных изделий удваивает вероятность проблем с эрекцией.
ЭД часто становится первым сигналом серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Артерии полового члена более тонкие и уязвимые, чем сосуды сердца или мозга, поэтому их повреждение начинается раньше. Проблемы с эрекцией могут предшествовать инфаркту или инсульту на несколько лет.
Хорошая новость заключается в том, что отказ от курения запускает процесс восстановления:
Курение негативно влияет и на половое влечение. У мужчин старше 50 лет, продолжающих курить, сексуальное желание часто снижается. Это связано не только с физическими проблемами, но и с психологическими: никотиновая зависимость может усиливать депрессию, тревогу и стресс, что также подавляет либидо.
Отказ от курения — первый шаг к восстановлению здоровья. Это не только улучшает состояние сосудов и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но и возвращает уверенность в себе и качество сексуальной жизни.
Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.