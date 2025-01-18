Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение и использование электронных сигарет значительно повышают вероятность развития эректильной дисфункции (ЭД) — состояния, при котором мужчина не может поддерживать эрекцию для полноценного полового акта. Эта проблема может возникнуть даже у молодых мужчин, и основная причина кроется в пагубном воздействии никотина на сосуды.

Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вейп

Как курение влияет на эрекцию

Во время курения сигареты выделяются тысячи химических веществ, более 250 из которых оказывают вредное воздействие на организм. Никотин особенно опасен, поскольку:

Препятствует нормальному расширению кровеносных сосудов.

Повышает жесткость артерий, снижая приток крови к половому члену.

Способствует образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов, что усугубляет проблему.

Эти изменения ведут к ухудшению кровообращения, из-за чего половой орган не может наполняться кровью должным образом, теряет твердость и функциональность.

Вейпинг и кальян — не альтернатива

Использование электронных сигарет и курение кальяна также увеличивают риск ЭД. Никотин, содержащийся в жидкостях для вейпов и табаке для кальяна, оказывает аналогичное действие на сосуды. Исследования показывают, что курение любых табачных изделий удваивает вероятность проблем с эрекцией.

Курение и сердечно-сосудистые заболевания

ЭД часто становится первым сигналом серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Артерии полового члена более тонкие и уязвимые, чем сосуды сердца или мозга, поэтому их повреждение начинается раньше. Проблемы с эрекцией могут предшествовать инфаркту или инсульту на несколько лет.

Можно ли восстановить здоровье

Хорошая новость заключается в том, что отказ от курения запускает процесс восстановления:

Уже через 2-12 недель улучшается кровообращение.

Снижается артериальное давление и риск инфарктов.

Сосуды постепенно восстанавливаются, хотя у заядлых курильщиков изменения могут быть необратимы.

Психологические последствия

Курение негативно влияет и на половое влечение. У мужчин старше 50 лет, продолжающих курить, сексуальное желание часто снижается. Это связано не только с физическими проблемами, но и с психологическими: никотиновая зависимость может усиливать депрессию, тревогу и стресс, что также подавляет либидо.

Заключение

Отказ от курения — первый шаг к восстановлению здоровья. Это не только улучшает состояние сосудов и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но и возвращает уверенность в себе и качество сексуальной жизни.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

