Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины в стенах — не приговор: простое руководство по ремонту
К чему приводит неправильное лечение гриппа: 5 основных ошибок
Чистота без усилий: как легко отмыть противень от жира
ЕС установил рекорд по закупкам российского СПГ в начале 2025 года
10 долларов в день платили заключённым за тушение пожаров в Калифорнии
Какие упражнения наиболее эффективны при похудении
3 модные ошибки, которые испортят даже дорогие вещи
Восстановление экосистемы Чёрного моря займёт до 20 лет
Почему растениеводы выбирают чечевицу для подкормки

Сколько воды нужно пить для профилактики заболеваний

1:51
Здоровье

Сколько воды нужно пить для здоровья

Обильное питьё может стать важной частью профилактики и лечения различных заболеваний. Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили влияние потребления воды на здоровье и пришли к интересным выводам. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Вода со льдом
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода со льдом

Польза воды для организма

Специалисты выявили, что питьё достаточного количества воды особенно эффективно для:

  • Предотвращения камней в почках. Восемь чашек воды в день могут существенно снизить риск их образования.
  • Снижения веса. Шесть чашек воды ежедневно помогают ускорить метаболизм и сбросить лишние килограммы.
  • Снижения головных болей. Обильное питьё помогает справляться с рецидивирующими головными болями.
  • Поддержания здоровья мочевыводящих путей. Увеличение объёма воды полезно для женщин с инфекциями мочевыводящих путей.
  • Регуляции давления. Молодым людям с низким артериальным давлением употребление воды помогает стабилизировать состояние.

Индивидуальный подход

Исследователи подчёркивают, что универсальной нормы потребления воды не существует. Потребности зависят от множества факторов: возраста, образа жизни, уровня физической активности и наличия заболеваний. Например:

  • Людям с историей камней в почках важно избегать обезвоживания.
  • Тем, кто страдает от частого мочеиспускания, напротив, следует соблюдать умеренность.

Заключение

Вода - ключевой элемент здоровья, но её количество следует подбирать индивидуально. Главное правило — слушать свой организм и консультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.

Уточнения

По́чка челове́ка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Садоводство, цветоводство
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа, Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Трещины в стенах — не приговор: простое руководство по ремонту
К чему приводит неправильное лечение гриппа: 5 основных ошибок
Чистота без усилий: как легко отмыть противень от жира
ЕС установил рекорд по закупкам российского СПГ в начале 2025 года
10 долларов в день платили заключённым за тушение пожаров в Калифорнии
Какие упражнения наиболее эффективны при похудении
3 модные ошибки, которые испортят даже дорогие вещи
Восстановление экосистемы Чёрного моря займёт до 20 лет
Сколько воды нужно пить для профилактики заболеваний
Почему растениеводы выбирают чечевицу для подкормки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.