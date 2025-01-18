Сколько воды нужно пить для профилактики заболеваний

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько воды нужно пить для здоровья

Обильное питьё может стать важной частью профилактики и лечения различных заболеваний. Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили влияние потребления воды на здоровье и пришли к интересным выводам. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода со льдом

Польза воды для организма

Специалисты выявили, что питьё достаточного количества воды особенно эффективно для:

Предотвращения камней в почках. Восемь чашек воды в день могут существенно снизить риск их образования.

Восемь чашек воды в день могут существенно снизить риск их образования. Снижения веса. Шесть чашек воды ежедневно помогают ускорить метаболизм и сбросить лишние килограммы.

Шесть чашек воды ежедневно помогают ускорить метаболизм и сбросить лишние килограммы. Снижения головных болей. Обильное питьё помогает справляться с рецидивирующими головными болями.

Обильное питьё помогает справляться с рецидивирующими головными болями. Поддержания здоровья мочевыводящих путей. Увеличение объёма воды полезно для женщин с инфекциями мочевыводящих путей.

Увеличение объёма воды полезно для женщин с инфекциями мочевыводящих путей. Регуляции давления. Молодым людям с низким артериальным давлением употребление воды помогает стабилизировать состояние.

Индивидуальный подход

Исследователи подчёркивают, что универсальной нормы потребления воды не существует. Потребности зависят от множества факторов: возраста, образа жизни, уровня физической активности и наличия заболеваний. Например:

Людям с историей камней в почках важно избегать обезвоживания.

Тем, кто страдает от частого мочеиспускания, напротив, следует соблюдать умеренность.

Заключение

Вода - ключевой элемент здоровья, но её количество следует подбирать индивидуально. Главное правило — слушать свой организм и консультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.

Уточнения

По́чка челове́ка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

