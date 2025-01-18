Лишний вес после праздников: простые решения от диетолога

Зимние праздники часто оставляют после себя не только приятные воспоминания, но и лишние килограммы. Диетолог А. Кабанов предложил эффективный подход для восстановления формы. Главный секрет — правильный рацион и постепенный переход к здоровым привычкам.
Праздничные застолья нередко сопровождаются избытком жирной, сладкой и высококалорийной еды. Это увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и пищеварительную систему. Если не скорректировать рацион вовремя, такие излишества могут привести к риску ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
1. Увеличьте потребление растительных белков
Замените жирное мясо на бобовые, тофу или растительные молочные продукты. Эти продукты обогащены клетчаткой, содержат меньше насыщенных жиров и помогают снизить уровень холестерина.
2. Сбалансируйте рацион
Составьте ежедневное меню по схеме:
3. Снизьте сахар и жиры
Ограничьте употребление сладостей, жирных соусов и переработанных продуктов. Вместо них выбирайте натуральные источники, такие как овощи, фрукты и цельные злаки.
4. Переходите к нормальному режиму плавно
Не прибегайте к строгим диетам. Постепенно снижайте калорийность блюд, увеличивайте долю овощей и фруктов. Такой подход не вызовет стресса для организма.
Следуя этим простым советам, вы не только снизите последствия праздничного переедания, но и улучшите самочувствие. Главное — стабильность и умеренность.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.