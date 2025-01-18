Лишний вес после праздников: простые решения от диетолога

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как похудеть после праздников: советы от диетолога

Зимние праздники часто оставляют после себя не только приятные воспоминания, но и лишние килограммы. Диетолог А. Кабанов предложил эффективный подход для восстановления формы. Главный секрет — правильный рацион и постепенный переход к здоровым привычкам.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Проблемы после праздников

Праздничные застолья нередко сопровождаются избытком жирной, сладкой и высококалорийной еды. Это увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и пищеварительную систему. Если не скорректировать рацион вовремя, такие излишества могут привести к риску ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Рекомендации эксперта

1. Увеличьте потребление растительных белков

Замените жирное мясо на бобовые, тофу или растительные молочные продукты. Эти продукты обогащены клетчаткой, содержат меньше насыщенных жиров и помогают снизить уровень холестерина.

2. Сбалансируйте рацион

Составьте ежедневное меню по схеме:

25% белков,

25% жиров,

50% растительных продуктов, богатых клетчаткой.

3. Снизьте сахар и жиры

Ограничьте употребление сладостей, жирных соусов и переработанных продуктов. Вместо них выбирайте натуральные источники, такие как овощи, фрукты и цельные злаки.

4. Переходите к нормальному режиму плавно

Не прибегайте к строгим диетам. Постепенно снижайте калорийность блюд, увеличивайте долю овощей и фруктов. Такой подход не вызовет стресса для организма.

Заключение

Следуя этим простым советам, вы не только снизите последствия праздничного переедания, но и улучшите самочувствие. Главное — стабильность и умеренность.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

