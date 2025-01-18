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Три скрытые угрозы молочной продукции для вашего здоровья

1:31
Здоровье

Почему молочная продукция может быть не такой полезной, как кажется

Молочные продукты часто воспринимаются как незаменимая часть питания. Однако чрезмерное их употребление может обернуться неприятными последствиями. Вот три ключевые причины задуматься о мере.

Проблемы с пищеварением

Лактоза, содержащаяся в молоке, требует фермента лактазы для расщепления. Если организм не вырабатывает его в достаточном количестве, возникают вздутие, тошнота и даже диарея. Людям с лактозной непереносимостью стоит сократить потребление молочных продуктов или перейти на безлактозные альтернативы.

Влияние на кожу

Казеин и сывороточные белки в молочных продуктах способны повышать уровень гормона IGF-1. Этот гормон стимулирует выработку кожного сала, что увеличивает риск появления акне, особенно у тех, кто склонен к проблемам с кожей.

Риск набора веса

Цельномолочные продукты, такие как сливочное масло, жирные сыры и мороженое, богаты насыщенными жирами и калориями. Частое употребление этих продуктов может привести к избыточному весу, особенно если не соблюдать баланс в рационе.

Заключение

Молочная продукция полезна, если употреблять её в меру. Осознанный подход к выбору молока и его производных поможет сохранить здоровье и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Молочные продукты - пищевые продукты, вырабатываемые из молока.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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