Три скрытые угрозы молочной продукции для вашего здоровья

Молочные продукты часто воспринимаются как незаменимая часть питания. Однако чрезмерное их употребление может обернуться неприятными последствиями. Вот три ключевые причины задуматься о мере.
Проблемы с пищеварением
Лактоза, содержащаяся в молоке, требует фермента лактазы для расщепления. Если организм не вырабатывает его в достаточном количестве, возникают вздутие, тошнота и даже диарея. Людям с лактозной непереносимостью стоит сократить потребление молочных продуктов или перейти на безлактозные альтернативы.
Влияние на кожу
Казеин и сывороточные белки в молочных продуктах способны повышать уровень гормона IGF-1. Этот гормон стимулирует выработку кожного сала, что увеличивает риск появления акне, особенно у тех, кто склонен к проблемам с кожей.
Риск набора веса
Цельномолочные продукты, такие как сливочное масло, жирные сыры и мороженое, богаты насыщенными жирами и калориями. Частое употребление этих продуктов может привести к избыточному весу, особенно если не соблюдать баланс в рационе.
Заключение
Молочная продукция полезна, если употреблять её в меру. Осознанный подход к выбору молока и его производных поможет сохранить здоровье и избежать неприятных последствий.
Молочные продукты - пищевые продукты, вырабатываемые из молока.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.