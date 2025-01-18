Как похудеть после или во время приема гормональных препаратов

Многие женщины боятся гормональных препаратов, опасаясь набора веса. Однако современные исследования и мнение специалистов показывают, что влияние гормонов на массу тела индивидуально и не всегда приводит к увеличению веса. Давайте разберемся, как гормоны влияют на организм и как можно эффективно похудеть.
Акушер-гинеколог и нутрициолог Юлия Трембач, отмечает:
"Не все гормональные препараты одинаковы. Гормональная контрацепция и средства заместительной терапии имеют разный состав и воздействие на организм.
Например: гормональные контрацептивы редко приводят к набору веса, а в некоторых случаях даже способствуют похудению. Менопаузальная гормональная терапия при своевременном назначении может снизить риск увеличения массы тела".
По словам гинеколога-эндокринолога Анастасии Дергачевой, исследования с участием контрольных групп доказали, что современные контрацептивы не влияют на метаболизм и не вызывают значительного набора веса. Возможный прирост массы тела связан не с препаратами, а, например, с задержкой жидкости или повышенным аппетитом.
"Если потреблять больше калорий, чем расходуется, вес будет расти, независимо от гормонов", — утверждает Анастасия Дергачева.
Эндокринолог-диетолог Анна Украинская, рекомендует обогащать рацион продуктами с клетчаткой, белками и полезными жирами.
Пример полезных продуктов:
Если на фоне терапии все же произошел набор веса, следует:
Совет Анны Украинской:
"Регулярный мониторинг рациона и активности помогает выявить триггеры переедания и снизить вес безопасно".
Худеть на фоне гормональной терапии возможно, если соблюдать баланс питания и активности. После завершения приема препаратов важно продолжать следить за рационом, вести активный образ жизни и управлять стрессом. Постоянный контакт с лечащим врачом обеспечит безопасное и эффективное похудение.
Гормона́льные препара́ты - это лекарственные средства, которые содержат гормоны или гормоноиды, которые проявляют фармакологические эффекты подобно гормонам.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.