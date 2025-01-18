Как похудеть после или во время приема гормональных препаратов

4:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие женщины боятся гормональных препаратов, опасаясь набора веса. Однако современные исследования и мнение специалистов показывают, что влияние гормонов на массу тела индивидуально и не всегда приводит к увеличению веса. Давайте разберемся, как гормоны влияют на организм и как можно эффективно похудеть.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Весы

Как гормоны влияют на вес

Акушер-гинеколог и нутрициолог Юлия Трембач, отмечает:

"Не все гормональные препараты одинаковы. Гормональная контрацепция и средства заместительной терапии имеют разный состав и воздействие на организм. Например: гормональные контрацептивы редко приводят к набору веса, а в некоторых случаях даже способствуют похудению. Менопаузальная гормональная терапия при своевременном назначении может снизить риск увеличения массы тела".

По словам гинеколога-эндокринолога Анастасии Дергачевой, исследования с участием контрольных групп доказали, что современные контрацептивы не влияют на метаболизм и не вызывают значительного набора веса. Возможный прирост массы тела связан не с препаратами, а, например, с задержкой жидкости или повышенным аппетитом.

Причины набора веса на фоне гормонального лечения

Возрастные изменения: снижение мышечной массы после 30 лет замедляет метаболизм.

снижение мышечной массы после 30 лет замедляет метаболизм. Снижение физической активности: дефицит движения часто совпадает с началом приема препаратов.

дефицит движения часто совпадает с началом приема препаратов. Нарушения сна: недостаток сна увеличивает выработку гормонов, влияющих на аппетит.

недостаток сна увеличивает выработку гормонов, влияющих на аппетит. Заболевания: СПКЯ, гипотиреоз и синдром Кушинга могут вызывать лишний вес.

Как похудеть во время приема гормонов

Контроль калорийности питания

"Если потреблять больше калорий, чем расходуется, вес будет расти, независимо от гормонов", — утверждает Анастасия Дергачева.

Рациональное питание

Эндокринолог-диетолог Анна Украинская, рекомендует обогащать рацион продуктами с клетчаткой, белками и полезными жирами.

Пример полезных продуктов:

Цельнозерновые каши, овощи, фрукты.

Орехи, семена, бобовые.

Нежирное мясо, рыба, молочные продукты.

Физическая активность

Минимум 300 минут умеренных тренировок в неделю, включая кардио, силовые нагрузки и йогу.

Управление стрессом

Практики mindfulness, медитации и йога помогут снизить эмоциональное напряжение и предотвратить переедание.

Как похудеть после гормонов

Если на фоне терапии все же произошел набор веса, следует:

Обратиться к врачу для оценки общего состояния и возможных факторов набора веса.

Начать корректировать питание и физическую активность.

Вести дневник питания для отслеживания прогресса.

Совет Анны Украинской:

"Регулярный мониторинг рациона и активности помогает выявить триггеры переедания и снизить вес безопасно".

Важные советы

Питайтесь сбалансировано: включайте продукты, богатые белком и клетчаткой, избегайте рафинированного сахара.

включайте продукты, богатые белком и клетчаткой, избегайте рафинированного сахара. Следите за количеством белка: рекомендуется 1,2-1,6 г белка на килограмм массы тела.

рекомендуется 1,2-1,6 г белка на килограмм массы тела. Регулярно двигайтесь: йога, HIIT, силовые и кардиотренировки способствуют сжиганию жира.

йога, HIIT, силовые и кардиотренировки способствуют сжиганию жира. Управляйте стрессом: медитации и mindfulness помогут сохранить контроль над аппетитом.

Итог: можно ли похудеть

Худеть на фоне гормональной терапии возможно, если соблюдать баланс питания и активности. После завершения приема препаратов важно продолжать следить за рационом, вести активный образ жизни и управлять стрессом. Постоянный контакт с лечащим врачом обеспечит безопасное и эффективное похудение.

Уточнения

Гормона́льные препара́ты - это лекарственные средства, которые содержат гормоны или гормоноиды, которые проявляют фармакологические эффекты подобно гормонам.

