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Сонная пыльца: тренд который поможет вам выспаться

4:07
Здоровье

Не можете заснуть или часто просыпаетесь по ночам? Возможно, вы уже слышали о вирусном тренде под названием "сонная пыльца". Эта простая смесь обещает улучшить качество сна, помогая организму расслабиться. Но как это работает, и какие ещё методы можно использовать для крепкого сна?

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Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
утро

Почему сон важен

Сон — это не просто отдых, а сложный процесс, который влияет на множество функций организма. Во время сна тело восстанавливается, нормализуются метаболические процессы, улучшаются когнитивные и физические способности. Недостаток сна, напротив, может привести к воспалению, снижению концентрации, набору веса и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему возникают проблемы со сном

Разовые эпизоды бессонницы чаще всего связаны с напряжённой работой, стрессом или физическим переутомлением. Однако хронические проблемы с засыпанием и частые пробуждения могут быть вызваны нарушением режима дня, избыточным употреблением кофеина, алкоголя или перееданием перед сном. У пожилых людей бессонница часто сопровождается хроническими заболеваниями, такими как диабет или проблемы с сердцем.

Интенсивные тренировки, длительный дневной сон и стрессы также могут нарушить естественные циркадные ритмы, делая засыпание ещё сложнее.

Продукты, которые помогают заснут

Некоторые продукты способны улучшить сон благодаря их составу:

  • Индейка и рыба содержат триптофан, который способствует выработке мелатонина.
  • Овсянка, яйца, грецкие орехи богаты магнием и помогают расслабить мышцы.
    Вишнёвый сок поддерживает естественный цикл сна за счёт содержания мелатонина.
  • Ужинать лучше за 2-3 часа до сна, выбирая лёгкие блюда из белков и сложных углеводов, чтобы не испытывать чувство голода ночью.

Как улучшить качество сна

Вот основные привычки, которые помогут быстрее засыпать и высыпаться:

Соблюдайте режим

  • Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Оптимальный период для сна — с 22 до 6 часов. Избегайте длительного сна днём, чтобы не сбивать циркадные ритмы.

Ограничьте использование гаджетов

  • За два часа до сна отключите яркие экраны и свет. Это снизит уровень кортизола — гормона бодрости — и позволит мозгу подготовиться к отдыху.

Создайте комфортную среду

  • Позаботьтесь о тишине, прохладе и темноте в спальне. Удобное постельное бельё, правильная подушка и увлажнитель воздуха улучшат обстановку для сна.

Исключите раздражители

  • Откажитесь от кофеина после обеда и минимизируйте употребление алкоголя, который снижает качество сна.

Проводите время на улице

  • Прогулки на свежем воздухе в течение дня нормализуют циркадные ритмы и поддерживают работу мозга.

"Сонная пыльца": рецепт для быстрого засыпания

Популярный тренд "сонная пыльца" — это смесь сахара и соли, которая может помочь успокоиться и снова заснуть, если вы проснулись посреди ночи.

Рецепт

  • 5 ст. л. тростникового сахара.
  • 1 ч. л. морской соли.

Смешайте ингредиенты и храните в удобной ёмкости. Если вы проснулись ночью, возьмите щепотку смеси и положите под язык, чтобы она постепенно растворилась. Это стабилизирует уровень сахара в крови и гормоны, помогая организму расслабиться.

Заключение

Здоровый сон — залог крепкого здоровья и хорошего настроения. Сочетание правильного режима, подходящей обстановки и продуктов, улучшающих качество сна, способно преобразить ваши ночи. Попробуйте добавить "сонную пыльцу" в свой вечерний ритуал, но не забывайте, что любая проблема со сном требует комплексного подхода.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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