Гормоны под контролем: что делать, если усталость не проходит

Проснулись, но вставать с постели кажется непосильной задачей? Не спешите винить себя! Причиной может быть сбой циркадных ритмов — системы, которая регулирует работу организма и напрямую зависит от гормонов. Если следовать их подсказкам, можно значительно улучшить качество жизни.
Наши внутренние часы задают ритм дня: когда вставать, обедать или ложиться спать. Эти процессы контролируются гормонами, такими как мелатонин и кортизол. Гармоничный распорядок дня помогает организму работать слаженно. Однако нарушение ритмов — например, поздние засыпания или нерегулярное питание — может привести к десинхронозу.
Чтобы избежать этих проблем, важно прислушиваться к сигналам своего организма.
Самое подходящее время для тренировок — с 15 до 19 часов. В этот период организм на пике физической активности. Вечером после 21 часа начинается выработка мелатонина.
Чтобы гормон сна вырабатывался в полной мере, обеспечьте себе комфорт: выключите экраны, приглушите свет и избегайте тяжёлой пищи.
Хроническая усталость, вызванная сбоями в циркадных ритмах, требует корректировки распорядка дня. Регулярный сон, правильное питание и умеренная физическая активность помогут восстановить баланс. Если проблемы сохраняются, обратитесь к врачу.
Гармония с гормонами — это ключ к энергии, здоровью и хорошему настроению. Следите за своим распорядком, чтобы тело и разум работали в унисон.
Гормо́ны— биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.