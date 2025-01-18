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Гормоны под контролем: что делать, если усталость не проходит

3:00
Здоровье

Проснулись, но вставать с постели кажется непосильной задачей? Не спешите винить себя! Причиной может быть сбой циркадных ритмов — системы, которая регулирует работу организма и напрямую зависит от гормонов. Если следовать их подсказкам, можно значительно улучшить качество жизни.

Сон
Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сон

Что такое циркадные ритмы

Наши внутренние часы задают ритм дня: когда вставать, обедать или ложиться спать. Эти процессы контролируются гормонами, такими как мелатонин и кортизол. Гармоничный распорядок дня помогает организму работать слаженно. Однако нарушение ритмов — например, поздние засыпания или нерегулярное питание — может привести к десинхронозу.

Симптомы десинхроноза включают

  • Усталость.
  • Нарушения сна.
  • Головные боли.
  • Повышенный аппетит и набор веса.
  • Эмоциональные сбои.

Чтобы избежать этих проблем, важно прислушиваться к сигналам своего организма.

Утро: как начать день правильно

  • С 4 до 6 утра активно вырабатывается серотонин — "гормон счастья", отвечающий за хорошее настроение и биохимические процессы. Ложитесь спать до полуночи, чтобы вставать в это время с энергией.
  • После 6 утра уровень кортизола — "гормона бодрствования" — начинает расти, подготавливая организм к активной деятельности. Выпейте стакан воды, сделайте зарядку, и день начнётся бодро.

Дневная активность: когда продуктивность на высоте

  • С 10 до 14 часов мозг работает на максимуме благодаря нейрогормонам адреналину, дофамину, вазопрессину и окситоцину. Это идеальное время для решения сложных задач.
  • После обеда с 14 до 15 часов активизируется соматотропин — гормон роста. Если чувствуете сонливость, сделайте короткий перерыв на 20 минут. Это поможет восстановить силы.

Спорт и вечерний отдых

Самое подходящее время для тренировок — с 15 до 19 часов. В этот период организм на пике физической активности. Вечером после 21 часа начинается выработка мелатонина.

Чтобы гормон сна вырабатывался в полной мере, обеспечьте себе комфорт: выключите экраны, приглушите свет и избегайте тяжёлой пищи.

Если ритмы нарушены

Хроническая усталость, вызванная сбоями в циркадных ритмах, требует корректировки распорядка дня. Регулярный сон, правильное питание и умеренная физическая активность помогут восстановить баланс. Если проблемы сохраняются, обратитесь к врачу.

Заключение

Гармония с гормонами — это ключ к энергии, здоровью и хорошему настроению. Следите за своим распорядком, чтобы тело и разум работали в унисон.

Уточнения

Гормо́ны биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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