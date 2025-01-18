Гормоны под контролем: что делать, если усталость не проходит

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проснулись, но вставать с постели кажется непосильной задачей? Не спешите винить себя! Причиной может быть сбой циркадных ритмов — системы, которая регулирует работу организма и напрямую зависит от гормонов. Если следовать их подсказкам, можно значительно улучшить качество жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сон

Что такое циркадные ритмы

Наши внутренние часы задают ритм дня: когда вставать, обедать или ложиться спать. Эти процессы контролируются гормонами, такими как мелатонин и кортизол. Гармоничный распорядок дня помогает организму работать слаженно. Однако нарушение ритмов — например, поздние засыпания или нерегулярное питание — может привести к десинхронозу.

Симптомы десинхроноза включают

Усталость.

Нарушения сна.

Головные боли.

Повышенный аппетит и набор веса.

Эмоциональные сбои.

Чтобы избежать этих проблем, важно прислушиваться к сигналам своего организма.

Утро: как начать день правильно

С 4 до 6 утра активно вырабатывается серотонин — "гормон счастья", отвечающий за хорошее настроение и биохимические процессы. Ложитесь спать до полуночи, чтобы вставать в это время с энергией.

После 6 утра уровень кортизола — "гормона бодрствования" — начинает расти, подготавливая организм к активной деятельности. Выпейте стакан воды, сделайте зарядку, и день начнётся бодро.

Дневная активность: когда продуктивность на высоте

С 10 до 14 часов мозг работает на максимуме благодаря нейрогормонам адреналину, дофамину, вазопрессину и окситоцину. Это идеальное время для решения сложных задач.

После обеда с 14 до 15 часов активизируется соматотропин — гормон роста. Если чувствуете сонливость, сделайте короткий перерыв на 20 минут. Это поможет восстановить силы.

Спорт и вечерний отдых

Самое подходящее время для тренировок — с 15 до 19 часов. В этот период организм на пике физической активности. Вечером после 21 часа начинается выработка мелатонина.

Чтобы гормон сна вырабатывался в полной мере, обеспечьте себе комфорт: выключите экраны, приглушите свет и избегайте тяжёлой пищи.

Если ритмы нарушены

Хроническая усталость, вызванная сбоями в циркадных ритмах, требует корректировки распорядка дня. Регулярный сон, правильное питание и умеренная физическая активность помогут восстановить баланс. Если проблемы сохраняются, обратитесь к врачу.

Заключение

Гармония с гормонами — это ключ к энергии, здоровью и хорошему настроению. Следите за своим распорядком, чтобы тело и разум работали в унисон.

Уточнения

Гормо́ны— биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

