Борьба с депрессией: почему стресс разрушает мозг и как этому противостоять

Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьезное заболевание, от которого, по данным ВОЗ, страдает более 300 миллионов человек.
Симптомы, причины и методы лечения депрессии исследуются десятилетиями, и сегодня ученые выделяют три ключевые теории ее развития: моноаминовая, нарушение нейропластичности и глутаматная эксайтотоксичность. Важное место в терапии занимает литий — уникальный элемент, влияющий на все три механизма.
Депрессию отличают нарушения в трех сферах:
Сопутствующие симптомы включают нарушения сна, потерю аппетита, хроническую усталость. В тяжелых случаях депрессия может приводить к самоубийству.
Депрессия также бывает простой (тревожная, тоскливая) и сложной (с галлюцинациями, бредом или маскированной под физические заболевания).
Хронический стресс разрушает нейронные связи в мозге, нарушает работу префронтальной коры и гиппокампа, что усиливает тревожность и страх. Литий действует на всех стадиях стресса, предотвращая его разрушительное влияние и снижая риск рецидивов депрессии.
Хотя депрессия может стать хронической, своевременная терапия с использованием медикаментов, психотерапии и корректировки образа жизни позволяет достичь стойкой ремиссии. Литий играет ключевую роль в стабилизации состояния и предотвращении рецидивов.
Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.