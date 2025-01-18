Борьба с депрессией: почему стресс разрушает мозг и как этому противостоять

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьезное заболевание, от которого, по данным ВОЗ, страдает более 300 миллионов человек.

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Симптомы, причины и методы лечения депрессии исследуются десятилетиями, и сегодня ученые выделяют три ключевые теории ее развития: моноаминовая, нарушение нейропластичности и глутаматная эксайтотоксичность. Важное место в терапии занимает литий — уникальный элемент, влияющий на все три механизма.

Признаки депрессии: как распознать

Депрессию отличают нарушения в трех сферах:

Эмоциональная: утрата способности радоваться, подавленное настроение.

утрата способности радоваться, подавленное настроение. Когнитивная: негативное восприятие себя, окружающего мира и будущего.

негативное восприятие себя, окружающего мира и будущего. Двигательная: заторможенность или, наоборот, возбуждение.

Сопутствующие симптомы включают нарушения сна, потерю аппетита, хроническую усталость. В тяжелых случаях депрессия может приводить к самоубийству.

Виды депрессии

Психогенная: вызвана травмирующими событиями.

вызвана травмирующими событиями. Эндогенная: причины внутри организма, часто неизвестны.

причины внутри организма, часто неизвестны. Соматогенная: связана с другими заболеваниями, например болезнью Паркинсона.

Депрессия также бывает простой (тревожная, тоскливая) и сложной (с галлюцинациями, бредом или маскированной под физические заболевания).

Теории депрессии и действие лития

Моноаминовая теория

Депрессия связана с нехваткой серотонина, норадреналина и дофамина. Литий повышает секрецию серотонина, улучшая эмоциональное состояние, и способствует его биосинтезу. Комбинация лития с аскорбиновой кислотой усиливает антидепрессивный эффект.

Нарушение нейропластичности

Нейропластичность зависит от уровня BDNF (мозгового нейротрофического фактора), который снижается при депрессии. Литий стимулирует выработку BDNF и других нейротрофических факторов, укрепляя нейронные связи и улучшая когнитивные функции.

Глутаматная эксайтотоксичность

Избыточная активация глутаматных рецепторов вызывает повреждение нейронов и способствует развитию депрессии. Литий снижает токсичность глутамата и защищает нейроны, предотвращая их гибель.

Роль стресса в депрессии

Хронический стресс разрушает нейронные связи в мозге, нарушает работу префронтальной коры и гиппокампа, что усиливает тревожность и страх. Литий действует на всех стадиях стресса, предотвращая его разрушительное влияние и снижая риск рецидивов депрессии.

Лечится ли депрессия

Хотя депрессия может стать хронической, своевременная терапия с использованием медикаментов, психотерапии и корректировки образа жизни позволяет достичь стойкой ремиссии. Литий играет ключевую роль в стабилизации состояния и предотвращении рецидивов.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

