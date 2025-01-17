Вредная привычка: почему нельзя постоянно втягивать живот

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы замечали, как часто втягиваете живот? На фото, в обтягивающем платье или просто из привычки? Многие делают это почти автоматически, но задумывались ли вы, безопасно ли это?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Напряжение мышц живота

Постоянное втягивание вызывает чрезмерное напряжение прямых мышц живота, которые соединяют лобковую кость и ребра. Со временем мышцы укорачиваются, спазмируются и начинают "тянуть" ребра вниз, ограничивая их подвижность. Это затрудняет дыхание и влияет на работу других систем организма.

Нарушение дыхания

Главную роль в дыхании играет диафрагма. Если ребра зажаты, организм начинает задействовать вспомогательные мышцы — шеи и верхней части спины. Это вызывает их перенапряжение, дискомфорт и боли в этих областях.

Проблемы с внутрибрюшным давлением

Внутрибрюшное давление распределяется благодаря слаженной работе диафрагмы и мышц тазового дна. Но если брюшная стенка постоянно напряжена, давление перераспределяется неправильно. Это может привести к:

Нарушению кровоснабжения в органах малого таза.

Воспалительным процессам.

Варикозному расширению вен.

Неприятные ощущения в пояснице, крестце и копчике также связаны с этим процессом.

Влияние на тренировки

Втянутый живот мешает правильно дышать, что ухудшает снабжение мышц кислородом во время занятий спортом. Кроме того, мышцы должны уметь чередовать напряжение и расслабление. Постоянное удержание живота в напряжении снижает их функциональность.

Психологическое влияние

Попытки визуально "скорректировать" тело часто искажают восприятие собственного внешнего вида. Это снижает самооценку, вызывает тревогу и стресс.

Как правильно

Красивый пресс и осанка достигаются не постоянным втягиванием живота, а через правильный образ жизни. Эксперты советуют:

заниматься пилатесом, йогой, силовыми тренировками;

придерживаться дефицита калорий для снижения жировой прослойки;

регулярно выполнять кардионагрузки.

Уточнения

Кровообраще́ние - процесс циркуляции крови по организму.

