Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё из-за газа: Приднестровье обвинило Молдавию в саботаже
Неизвестные пирамиды Египта: их больше, чем вы думали
Пешеходы в опасности: неожиданный провал систем экстренного торможения
Гипервитаминоз: опасности излишнего потребления витаминов
Закрутки на зиму: что стоит знать, прежде чем есть маринады
Как посадить лук, чтобы защитить сад: проверенные садоводами хитрости
Гепатит А и свежие продукты: как избежать заражения?
У орхидеи пожелтели листья? Вот что могло с ней произойти
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Вредная привычка: почему нельзя постоянно втягивать живот

2:16
Здоровье

Вы замечали, как часто втягиваете живот? На фото, в обтягивающем платье или просто из привычки? Многие делают это почти автоматически, но задумывались ли вы, безопасно ли это?

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Напряжение мышц живота

  • Постоянное втягивание вызывает чрезмерное напряжение прямых мышц живота, которые соединяют лобковую кость и ребра. Со временем мышцы укорачиваются, спазмируются и начинают "тянуть" ребра вниз, ограничивая их подвижность. Это затрудняет дыхание и влияет на работу других систем организма.

Нарушение дыхания

  • Главную роль в дыхании играет диафрагма. Если ребра зажаты, организм начинает задействовать вспомогательные мышцы — шеи и верхней части спины. Это вызывает их перенапряжение, дискомфорт и боли в этих областях.

Проблемы с внутрибрюшным давлением

Внутрибрюшное давление распределяется благодаря слаженной работе диафрагмы и мышц тазового дна. Но если брюшная стенка постоянно напряжена, давление перераспределяется неправильно. Это может привести к:

  • Нарушению кровоснабжения в органах малого таза.
  • Воспалительным процессам.
  • Варикозному расширению вен.

Неприятные ощущения в пояснице, крестце и копчике также связаны с этим процессом.

Влияние на тренировки

  • Втянутый живот мешает правильно дышать, что ухудшает снабжение мышц кислородом во время занятий спортом. Кроме того, мышцы должны уметь чередовать напряжение и расслабление. Постоянное удержание живота в напряжении снижает их функциональность.

Психологическое влияние

  • Попытки визуально "скорректировать" тело часто искажают восприятие собственного внешнего вида. Это снижает самооценку, вызывает тревогу и стресс.

Как правильно

Красивый пресс и осанка достигаются не постоянным втягиванием живота, а через правильный образ жизни. Эксперты советуют:

заниматься пилатесом, йогой, силовыми тренировками;
придерживаться дефицита калорий для снижения жировой прослойки;
регулярно выполнять кардионагрузки.

Уточнения

Кровообраще́ние - процесс циркуляции крови по организму.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Садоводство, цветоводство
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Неизвестные пирамиды Египта: их больше, чем вы думали
Пешеходы в опасности: неожиданный провал систем экстренного торможения
Гипервитаминоз: опасности излишнего потребления витаминов
Закрутки на зиму: что стоит знать, прежде чем есть маринады
Как посадить лук, чтобы защитить сад: проверенные садоводами хитрости
Гепатит А и свежие продукты: как избежать заражения?
У орхидеи пожелтели листья? Вот что могло с ней произойти
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Россиянам назвали три мешающие накачать пресс ошибки
Лечебная косметика из аптек: чем она отличается от обычной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.