Обычный признак рака проявляется во время сна и часто упускается из виду

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3:00
Здоровье

Врач предупреждает о важности внимания к ночным потам, которые могут быть ранним признаком серьёзных заболеваний, включая рак. По его словам, многие люди игнорируют этот симптом, что приводит к поздней диагностике.

Ночная потливость
Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночная потливость

Хотя пот ночью может быть вызван множеством причин, включая лекарства и стресс, врач подчёркивает необходимость их обследования у специалиста.

"Ночная потливость — это очень важный симптом, который люди часто недооценивают. Он может быть вызван злокачественными опухолями, инфекциями или гормональными сбоями," — объясняет эксперт.

Причины ночной потливости

Ночной пот могут быть вызваны различными состояниями, включая:

  • Рак крови и другие злокачественные опухоли. Ночные поты часто являются ранним симптомом онкологических заболеваний.
  • Инфекции. Например, туберкулёз или другие тяжёлые инфекционные заболевания.
  • Воспалительные процессы. Такие как волчанка.
  • Гормональные нарушения.

Менее опасные причины:

  • Менопауза.
  • Тревога или стресс.
  • Приём некоторых лекарств (например, антидепрессантов, стероидов, обезболивающих).
  • Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).
  • Употребление алкоголя или наркотиков.
  • Гипергидроз — состояние, при котором человек сильно потеет без видимых причин.

Когда нужно обратиться к врачу?

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), если вы начали потеть по ночам регулярно, необходимо проконсультироваться с врачом.

Обратитесь к врачу, если:

  1. Вы потеете ночью постоянно.
  2. Пот сопровождается высокой температурой, ознобом, кашлем или диареей.
  3. У вас наблюдается необъяснимая потеря веса.

Почему ночной пот нельзя игнорировать?

Ночной пот может сигнализировать о серьёзных нарушениях здоровья. Например:

  • Рак. Это может быть ранним признаком злокачественных опухолей.
  • Инфекции. Своевременное лечение инфекций, таких как туберкулёз, предотвращает осложнения.
  • Гормональные нарушения и воспалительные процессы. Они требуют комплексного подхода к диагностике и лечению.

Помимо этого, врачи подчёркивают, что ночной пот может быть частью сложных заболеваний, таких как аутоиммунные патологии.

Что делать, если вы заметили, что ночью потеете?

  1. Записывайте симптомы. Отмечайте, как часто это происходит, и есть ли дополнительные признаки (слабость, температура, кашель).
  2. Обратитесь к врачу. Диагностика может включать анализы крови, рентген грудной клетки или тесты на инфекции.
  3. Исключите провоцирующие факторы. Например, уменьшите потребление алкоголя или пересмотрите приём лекарств.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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