Антидепрессанты или B12? Как дефицит витамина влияет на настроение

Витамин B12, или кобаламин, — это жизненно необходимый элемент, участвующий во многих функциях организма. Он играет ключевую роль в образовании эритроцитов, синтезе ДНК, поддержании здоровья нервной системы и выработке энергии.
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Несмотря на свою важность, витамин B12 часто упускается из виду в рационе. Многие взрослые не обращают внимания на его потребление, что может привести к серьёзным и необратимым последствиям для здоровья при длительном дефиците.
Зачем организму витамин B12?
B12 является водорастворимым витамином, который в основном содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты. В организме он усваивается в тонком кишечнике с помощью белка, называемого внутренним фактором, который вырабатывается в желудке.
Основные функции витамина B12:
Участвует в образовании и созревании эритроцитов, предотвращая анемию.
Поддерживает миелиновую оболочку нервов, обеспечивая правильную передачу сигналов.
Участвует в синтезе ДНК и обмене энергии.
Чем опасен дефицит витамина B12?
При отсутствии лечения дефицит витамина B12 может вызвать серьёзные нарушения, включая:
Неврологические повреждения: хроническая боль, нарушение равновесия, мышечная слабость и даже паралич в крайних случаях.
Деменция и атрофия мозга: повышается риск развития болезни Альцгеймера. Даже лёгкий дефицит может замедлить когнитивные функции и ухудшить память.
Анемия: дефицит приводит к появлению аномально крупных, незрелых эритроцитов — мегалобластов.
Повышение уровня гомоцистеина: это аминокислота, связанная с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Психические нарушения: дефицит может вызывать депрессию, тревожность и психозы.
Что вызывает дефицит витамина B12?
Причинами дефицита витамина B12 могут быть не только ошибки в питании:
Заболевания, такие как болезнь Крона, целиакия или атрофический гастрит, нарушают усвоение витамина.
Длительное использование антацидов, ингибиторов протонной помпы или метформина мешает усвоению B12.
Люди, придерживающиеся строгой вегетарианской или веганской диеты, находятся в группе риска.
Как распознать дефицит витамина B12?
Диагностика дефицита витамина B12 может быть сложной, так как его симптомы часто маскируются под другие заболевания:
Усталость и слабость: из-за снижения образования эритроцитов.
Покалывание и онемение: особенно в руках и ногах, вызванное повреждением нервов.
Проблемы с памятью и концентрацией: могут напоминать симптомы деменции.
Депрессия и перепады настроения: раздражительность и снижение эмоционального фона.
Бледность кожи и воспаление языка: иногда появляются болезненные язвочки во рту.
Учащённое сердцебиение и одышка: из-за недостаточного кислорода в крови.
Что делать при дефиците витамина B12?
Если вы замечаете у себя перечисленные симптомы, стоит обратиться к врачу для диагностики. Лечение включает корректировку питания, добавление витаминных добавок или, при необходимости, инъекции витамина B12. Регулярное включение продуктов, богатых витамином B12, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, помогает поддерживать его уровень в организме.
Ключевые факты:
Витамин B12 необходим для здоровья нервной системы, кровеносной системы и общего метаболизма.
Дефицит может вызывать серьёзные неврологические, когнитивные и физические проблемы.
Люди с определёнными заболеваниями и строгой вегетарианской диетой особенно подвержены риску.
Поддерживайте здоровье, включая в рацион богатые витамином B12 продукты и следите за возможными симптомами его нехватки.