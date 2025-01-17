Антидепрессанты или B12? Как дефицит витамина влияет на настроение

4:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин B12, или кобаламин, — это жизненно необходимый элемент, участвующий во многих функциях организма. Он играет ключевую роль в образовании эритроцитов, синтезе ДНК, поддержании здоровья нервной системы и выработке энергии.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Несмотря на свою важность, витамин B12 часто упускается из виду в рационе. Многие взрослые не обращают внимания на его потребление, что может привести к серьёзным и необратимым последствиям для здоровья при длительном дефиците.

Зачем организму витамин B12?

B12 является водорастворимым витамином, который в основном содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты. В организме он усваивается в тонком кишечнике с помощью белка, называемого внутренним фактором, который вырабатывается в желудке.

Основные функции витамина B12:

Участвует в образовании и созревании эритроцитов, предотвращая анемию.

Поддерживает миелиновую оболочку нервов, обеспечивая правильную передачу сигналов.

Участвует в синтезе ДНК и обмене энергии.

Чем опасен дефицит витамина B12?

При отсутствии лечения дефицит витамина B12 может вызвать серьёзные нарушения, включая:

Неврологические повреждения: хроническая боль, нарушение равновесия, мышечная слабость и даже паралич в крайних случаях.

хроническая боль, нарушение равновесия, мышечная слабость и даже паралич в крайних случаях. Деменция и атрофия мозга: повышается риск развития болезни Альцгеймера. Даже лёгкий дефицит может замедлить когнитивные функции и ухудшить память.

повышается риск развития болезни Альцгеймера. Даже лёгкий дефицит может замедлить когнитивные функции и ухудшить память. Анемия: дефицит приводит к появлению аномально крупных, незрелых эритроцитов — мегалобластов.

дефицит приводит к появлению аномально крупных, незрелых эритроцитов — мегалобластов. Повышение уровня гомоцистеина: это аминокислота, связанная с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

это аминокислота, связанная с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Психические нарушения: дефицит может вызывать депрессию, тревожность и психозы.

Что вызывает дефицит витамина B12?

Причинами дефицита витамина B12 могут быть не только ошибки в питании:

Заболевания, такие как болезнь Крона, целиакия или атрофический гастрит, нарушают усвоение витамина.

Длительное использование антацидов, ингибиторов протонной помпы или метформина мешает усвоению B12.

Люди, придерживающиеся строгой вегетарианской или веганской диеты, находятся в группе риска.

Как распознать дефицит витамина B12?

Диагностика дефицита витамина B12 может быть сложной, так как его симптомы часто маскируются под другие заболевания:

Усталость и слабость: из-за снижения образования эритроцитов.

из-за снижения образования эритроцитов. Покалывание и онемение: особенно в руках и ногах, вызванное повреждением нервов.

особенно в руках и ногах, вызванное повреждением нервов. Проблемы с памятью и концентрацией: могут напоминать симптомы деменции.

могут напоминать симптомы деменции. Депрессия и перепады настроения: раздражительность и снижение эмоционального фона.

раздражительность и снижение эмоционального фона. Бледность кожи и воспаление языка: иногда появляются болезненные язвочки во рту.

иногда появляются болезненные язвочки во рту. Учащённое сердцебиение и одышка: из-за недостаточного кислорода в крови.

Что делать при дефиците витамина B12?

Если вы замечаете у себя перечисленные симптомы, стоит обратиться к врачу для диагностики. Лечение включает корректировку питания, добавление витаминных добавок или, при необходимости, инъекции витамина B12. Регулярное включение продуктов, богатых витамином B12, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, помогает поддерживать его уровень в организме.

Ключевые факты:

Витамин B12 необходим для здоровья нервной системы, кровеносной системы и общего метаболизма.

Дефицит может вызывать серьёзные неврологические, когнитивные и физические проблемы.

Люди с определёнными заболеваниями и строгой вегетарианской диетой особенно подвержены риску.

Поддерживайте здоровье, включая в рацион богатые витамином B12 продукты и следите за возможными симптомами его нехватки.

На португальском: Vitamina B12: como sua falta pode afetar gravemente a saúde

Уточнения

Витами́нами B 12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.

