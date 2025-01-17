Ошибки с витаминами: почему вечерний прием может испортить сон

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас принимают витамины, не задумываясь о том, как и когда это лучше делать. Однако время суток, в которое вы употребляете витамины, может существенно повлиять на их усвоение и даже на ваше самочувствие. Особенно важно быть внимательным, если речь идет о вечернем приеме. Какие витамины стоит отложить на утро?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Витамины группы B: бодрость вместо сна

Эти витамины незаменимы для нервной системы и кровообращения. Однако их стимуляция активности мозга может обернуться неприятностями с засыпанием. Эксперты рекомендуют употреблять витамины группы B утром или днем, чтобы избежать нарушений сна.

Витамин D: утро — лучшее время

Витамин D помогает укрепить иммунитет, поддерживает здоровье костей и обладает антибактериальными свойствами. Однако вечером он может замедлить выработку мелатонина, что отрицательно скажется на вашем сне. Поэтому лучше принимать этот витамин утром, чтобы использовать его пользу на полную.

Мультивитамины: дневной подход

Комплексные витамины содержат различные микроэлементы, которые могут повлиять на качество вашего сна. Специалисты советуют принимать их утром или в обед, чтобы избежать вечерней нагрузки на организм.

Витамин С: забота о желудке

Аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье кожи и сосудов, а также способствует заживлению ран. Но прием витамина С натощак, особенно перед сном, может вызвать раздражение слизистой желудка или спровоцировать желудочно-кишечный рефлюкс. Лучше всего употреблять этот витамин днем и вместе с едой.

Кальций: возможные взаимодействия

Кальций незаменим для укрепления костей, но его вечерний прием может мешать усвоению железа, цинка и магния. Кроме того, он снижает эффективность некоторых антибиотиков и препаратов для снижения давления. Оптимальное время для приема кальция — утренние или дневные часы.

Правильное время приема витаминов играет важную роль в их эффективности и предотвращении побочных эффектов. Утро и обед — лучшие периоды для большинства добавок. Перед началом приема обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящий режим.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

