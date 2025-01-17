Ошибки с витаминами: почему вечерний прием может испортить сон

Многие из нас принимают витамины, не задумываясь о том, как и когда это лучше делать. Однако время суток, в которое вы употребляете витамины, может существенно повлиять на их усвоение и даже на ваше самочувствие. Особенно важно быть внимательным, если речь идет о вечернем приеме. Какие витамины стоит отложить на утро?
Эти витамины незаменимы для нервной системы и кровообращения. Однако их стимуляция активности мозга может обернуться неприятностями с засыпанием. Эксперты рекомендуют употреблять витамины группы B утром или днем, чтобы избежать нарушений сна.
Витамин D помогает укрепить иммунитет, поддерживает здоровье костей и обладает антибактериальными свойствами. Однако вечером он может замедлить выработку мелатонина, что отрицательно скажется на вашем сне. Поэтому лучше принимать этот витамин утром, чтобы использовать его пользу на полную.
Комплексные витамины содержат различные микроэлементы, которые могут повлиять на качество вашего сна. Специалисты советуют принимать их утром или в обед, чтобы избежать вечерней нагрузки на организм.
Аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье кожи и сосудов, а также способствует заживлению ран. Но прием витамина С натощак, особенно перед сном, может вызвать раздражение слизистой желудка или спровоцировать желудочно-кишечный рефлюкс. Лучше всего употреблять этот витамин днем и вместе с едой.
Кальций незаменим для укрепления костей, но его вечерний прием может мешать усвоению железа, цинка и магния. Кроме того, он снижает эффективность некоторых антибиотиков и препаратов для снижения давления. Оптимальное время для приема кальция — утренние или дневные часы.
Правильное время приема витаминов играет важную роль в их эффективности и предотвращении побочных эффектов. Утро и обед — лучшие периоды для большинства добавок. Перед началом приема обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящий режим.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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