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Диетолог рассказала о самых вредных компонентах сухих завтраков

1:03
Здоровье

Сухие завтраки, такие как мюсли, каши быстрого приготовления и другие подобные продукты, могут повредить здоровью и фигуре из-за избыточного содержания сахара. Об этом рассказала в беседе с aif.ru диетолог Наталья Круглова.

Мюсли
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Бесплатные Стоковые Фотографии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мюсли

На упаковках сухих завтраков можно увидеть в составе глюкозный сироп, однако, по словам Кругловой, по своим свойствам он не отличается от обычного сахара, причём в такой пище его слишком много. Он может привести к ожирению и сахарному диабету.

"Готовые завтраки также часто содержат ещё и добавки в виде соли или, например, шоколада. Это также является избытком жиров. При этом используется рафинированная мука, очищенная от пищевых волокон, содержащая в составе в меньшем количестве витамины группы B, меньше магния, цинка", — сказала Круглова.

Если постоянно есть по утрам только такие завтраки, организм будет недополучать необходимые витамины и минеральные вещества.

Уточнения

Сухие завтраки (также зерновые или злаковые завтраки) — вид пищевых концентратов на зерновой основе, изделия, получаемые при обжарке предварительно сваренных и расплющенных зерен или круп кукурузы и пшеницы с вкусовыми добавками, полностью готовые к употреблению в пищу, обычно на завтрак.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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