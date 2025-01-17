Диетолог рассказала о самых вредных компонентах сухих завтраков

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сухие завтраки, такие как мюсли, каши быстрого приготовления и другие подобные продукты, могут повредить здоровью и фигуре из-за избыточного содержания сахара. Об этом рассказала в беседе с aif.ru диетолог Наталья Круглова.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Бесплатные Стоковые Фотографии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мюсли

На упаковках сухих завтраков можно увидеть в составе глюкозный сироп, однако, по словам Кругловой, по своим свойствам он не отличается от обычного сахара, причём в такой пище его слишком много. Он может привести к ожирению и сахарному диабету.

"Готовые завтраки также часто содержат ещё и добавки в виде соли или, например, шоколада. Это также является избытком жиров. При этом используется рафинированная мука, очищенная от пищевых волокон, содержащая в составе в меньшем количестве витамины группы B, меньше магния, цинка", — сказала Круглова.

Если постоянно есть по утрам только такие завтраки, организм будет недополучать необходимые витамины и минеральные вещества.

Уточнения

Сухие завтраки (также зерновые или злаковые завтраки) — вид пищевых концентратов на зерновой основе, изделия, получаемые при обжарке предварительно сваренных и расплющенных зерен или круп кукурузы и пшеницы с вкусовыми добавками, полностью готовые к употреблению в пищу, обычно на завтрак.

