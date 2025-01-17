Как поддельное сливочное масло может навредить вашему здоровью

Сливочное масло — популярный продукт, который мы часто добавляем к кашам, тостам или выпечке. Однако не все масла, которые мы видим на полках магазинов, полезны. Более того, некоторые из них могут нанести вред здоровью.
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Сливочное масло
"Масло", которое маслом не является
Фальсифицированное сливочное масло — это главный риск. В таких продуктах часть молочного жира заменяют дешёвыми растительными маслами, такими как пальмовое, кокосовое или даже трансжиры. Производители тщательно маскируют такие подделки под настоящее сливочное масло, но их употребление способно спровоцировать серьёзные проблемы:
развитие сердечно-сосудистых заболеваний
повышение уровня холестерина
ожирение
Как отличить подделку
Чтобы не стать жертвой недобросовестных производителей, следуйте простым правилам выбора:
Цена. Натуральное сливочное масло, изготовленное из сливок, не может стоить слишком дёшево. Если цена заметно ниже средней, это повод задуматься.
Состав. Читайте этикетку. В составе настоящего масла должны быть только сливки или пастеризованное молоко. Наличие растительных жиров, консервантов или стабилизаторов говорит о фальсификации.
Жирность. Качественное масло имеет жирность не менее 72,5%. Если показатель ниже, вероятно, в продукте содержатся примеси.
Цвет и текстура. Масло должно быть равномерного светло-жёлтого оттенка. Слишком белый или яркий цвет может указывать на добавление красителей или иных примесей.
Чем опасны заменители
Подделки с трансжирами и низкокачественными жирами наносят вред организму: