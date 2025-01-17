Как поддельное сливочное масло может навредить вашему здоровью

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сливочное масло — популярный продукт, который мы часто добавляем к кашам, тостам или выпечке. Однако не все масла, которые мы видим на полках магазинов, полезны. Более того, некоторые из них могут нанести вред здоровью.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

"Масло", которое маслом не является

Фальсифицированное сливочное масло — это главный риск. В таких продуктах часть молочного жира заменяют дешёвыми растительными маслами, такими как пальмовое, кокосовое или даже трансжиры. Производители тщательно маскируют такие подделки под настоящее сливочное масло, но их употребление способно спровоцировать серьёзные проблемы:

развитие сердечно-сосудистых заболеваний

повышение уровня холестерина

ожирение

Как отличить подделку

Чтобы не стать жертвой недобросовестных производителей, следуйте простым правилам выбора:

Цена. Натуральное сливочное масло, изготовленное из сливок, не может стоить слишком дёшево. Если цена заметно ниже средней, это повод задуматься.

Натуральное сливочное масло, изготовленное из сливок, не может стоить слишком дёшево. Если цена заметно ниже средней, это повод задуматься. Состав. Читайте этикетку. В составе настоящего масла должны быть только сливки или пастеризованное молоко. Наличие растительных жиров, консервантов или стабилизаторов говорит о фальсификации.

Читайте этикетку. В составе настоящего масла должны быть только сливки или пастеризованное молоко. Наличие растительных жиров, консервантов или стабилизаторов говорит о фальсификации. Жирность. Качественное масло имеет жирность не менее 72,5%. Если показатель ниже, вероятно, в продукте содержатся примеси.

Качественное масло имеет жирность не менее 72,5%. Если показатель ниже, вероятно, в продукте содержатся примеси. Цвет и текстура. Масло должно быть равномерного светло-жёлтого оттенка. Слишком белый или яркий цвет может указывать на добавление красителей или иных примесей.

Чем опасны заменители

Подделки с трансжирами и низкокачественными жирами наносят вред организму:

повышают уровень "плохого" холестерина

способствуют образованию атеросклеротических бляшек

вызывают проблемы с пищеварением

приводят к накоплению токсинов

Как проверить масло дома

Если у вас есть сомнения, проведите несколько простых тестов:

Замораживание. Настоящее масло становится твёрдым в морозилке. Если продукт остаётся мягким, это может свидетельствовать о наличии примесей.

Настоящее масло становится твёрдым в морозилке. Если продукт остаётся мягким, это может свидетельствовать о наличии примесей. Растапливание. Положите кусочек масла в тёплую воду. Настоящее масло растворяется равномерно, тогда как подделка оставляет комочки или жирную плёнку.

Положите кусочек масла в тёплую воду. Настоящее масло растворяется равномерно, тогда как подделка оставляет комочки или жирную плёнку. Вкус и запах. Натуральное масло обладает приятным сливочным вкусом и ароматом. Если чувствуются химические нотки, перед вами фальсификат.

Как сделать правильный выбор

Покупайте масло у проверенных производителей Внимательно изучайте состав на упаковке Избегайте продуктов с подозрительно низкой ценой

Помните: натуральное сливочное масло — это не только вкусный, но и полезный продукт. Следите за качеством того, что вы покупаете, и заботьтесь о здоровье своей семьи!

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

