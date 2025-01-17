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Оливковые листья: как простой чай может изменить ваше здоровье

2:27
Здоровье

Знаете ли вы, что простой чай из оливковых листьев может значительно улучшить ваше самочувствие? Этот натуральный напиток помогает поддерживать иммунитет и снижать артериальное давление. Но это лишь часть его полезных свойств.

оливки
Фото: freepik.com by kotkoa is licensed under Free More info
оливки

Секреты пользы оливковых листьев

По словам специалиста по питанию Эванджелины Манциорис, главной активной составляющей оливковых листьев является олеуропеин — мощный антиоксидант, который защищает клетки организма. В отличие от оливок и оливкового масла, листья содержат его в гораздо большем количестве.

Кроме того, оливковые листья богаты такими антиоксидантами, как гидрокситирозол, лютеолин, апигенин и вербаскозид. Они помогают снизить окислительный стресс, который может повреждать ДНК, мембраны клеток и ткани, провоцируя развитие хронических болезней, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Исследования и доказанная эффективность

Научные данные подтверждают, что экстракт оливковых листьев способствует нормализации липидного профиля крови, снижает артериальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также он может быть полезен людям с диабетом или повышенным уровнем сахара в крови, помогая контролировать глюкозу.

Не менее важный факт — экстракт способствует снижению веса, хотя его вкус может показаться горьковатым из-за высокой концентрации антиоксидантов.

Как приготовить чай из оливковых листьев

Приготовление этого полезного напитка достаточно простое:

  1. Высушите оливковые листья или купите их в травяных магазинах
  2. Залейте 1 столовую ложку высушенных листьев стаканом кипятка
  3. Дайте настояться в течение 10 минут
  4. Процедите напиток

Для достижения эффекта достаточно пить по 3 чашки такого чая в день.

Важно знать: кому стоит избегать чая

Несмотря на все свои полезные свойства, чай из оливковых листьев подходит не всем. Его не рекомендуется употреблять:

  • Людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам.
  • Людям с низким артериальным давлением или уровнем сахара в крови.
  • Диабетикам следует принимать этот чай только под наблюдением врача, так как он способен значительно снизить уровень сахара.

Уточнения

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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