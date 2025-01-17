Оливковые листья: как простой чай может изменить ваше здоровье

Знаете ли вы, что простой чай из оливковых листьев может значительно улучшить ваше самочувствие? Этот натуральный напиток помогает поддерживать иммунитет и снижать артериальное давление. Но это лишь часть его полезных свойств.
По словам специалиста по питанию Эванджелины Манциорис, главной активной составляющей оливковых листьев является олеуропеин — мощный антиоксидант, который защищает клетки организма. В отличие от оливок и оливкового масла, листья содержат его в гораздо большем количестве.
Кроме того, оливковые листья богаты такими антиоксидантами, как гидрокситирозол, лютеолин, апигенин и вербаскозид. Они помогают снизить окислительный стресс, который может повреждать ДНК, мембраны клеток и ткани, провоцируя развитие хронических болезней, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Научные данные подтверждают, что экстракт оливковых листьев способствует нормализации липидного профиля крови, снижает артериальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также он может быть полезен людям с диабетом или повышенным уровнем сахара в крови, помогая контролировать глюкозу.
Не менее важный факт — экстракт способствует снижению веса, хотя его вкус может показаться горьковатым из-за высокой концентрации антиоксидантов.
Приготовление этого полезного напитка достаточно простое:
Для достижения эффекта достаточно пить по 3 чашки такого чая в день.
Несмотря на все свои полезные свойства, чай из оливковых листьев подходит не всем. Его не рекомендуется употреблять:
Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).
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