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Чем питаются те, кто сохраняет идеальное зрение

2:40
Здоровье

Глаза — это зеркало не только души, но и общего состояния организма. Правильное питание может стать вашим союзником в сохранении зрения и предотвращении болезней. Вот 8 продуктов, которые стоит добавить в рацион.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Батат: мощный источник витамина А

Батат превосходит морковь по содержанию витамина А благодаря каротиноидам, таким как бета-каротин. Эти соединения укрепляют роговицу и способствуют преобразованию света в зрительные сигналы, одновременно защищая клетки от окисления.

Шпинат и капуста: защита сетчатки

Темная листовая зелень, богатая лютеином и зеаксантином, работает как природный фильтр от синего света. Регулярное употребление таких продуктов замедляет развитие возрастной макулярной дегенерации и предотвращает катаракту.

Яйца: профилактика потери зрения

Ещё один кладезь лютеина и зеаксантина — это яйца. Исследования показали: регулярное употребление 4-6 яиц в неделю снижает риск серьёзных проблем со зрением на 46%.

Устрицы: цинковая поддержка

Цинк, содержащийся в устрицах, поддерживает стабильность белков сетчатки, замедляет потерю зрения и предотвращает повреждение клеток. В дополнение к цинку устрицы богаты селеном, медью и омега-3.

Миндаль: барьер от окисления

Витамин Е в миндале защищает клетки глаз от вредных воздействий окружающей среды. Одной порции миндаля хватает для покрытия 45% суточной потребности в этом антиоксиданте. Его альтернативы — семена подсолнечника, авокадо и лесные орехи.

Жирная рыба: спасение от сухости глаз

Лосось, скумбрия, сардины — это незаменимые источники омега-3, которые улучшают выработку слёз и снижают воспаление. Они помогают при синдроме сухого глаза, облегчая дискомфорт.

Папайя: витамин C для глаз

Глаза нуждаются в защите от окисления, и витамин С, содержащийся в папайе, обеспечивает эту поддержку. Высокий метаболизм глазных клеток делает их особенно уязвимыми, а антиоксиданты помогают сохранить здоровье тканей.

Фасоль: баланс сахара и питание для глаз

Бобовые не только поддерживают уровень сахара в крови, но и содержат цинк и витамины группы B. Замена рафинированных продуктов на фасоль снижает нагрузку на глаза и укрепляет их здоровье.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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